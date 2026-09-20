Астропрогноз на неделю 21–27 сентября: осеннее равноденствие и полнолуние
Киев • УНН
Неделя начнётся благоприятно, но завершится эмоциональным полнолунием в Овне. Астролог советует Украине готовиться к политической напряжённости.
Неделя 21–27 сентября будет насыщена астрологическими событиями. В начале периода ожидается благоприятное соединение Солнца с Белой Луной, 23 сентября произойдет осеннее равноденствие, а в конце недели — эмоциональное полнолуние. О том, что предвещает Восточный гороскоп, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Детали
По словам астролога, первая половина недели — это важный и напряженный период для Украины. В частности, могут получить продолжение резонансные политические и юридические процессы.
26 сентября в 19:49 по киевскому времени — эмоциональное полнолуние в Овне, которое может значительно усилить нашу чувствительность и импульсивность. Луна растет, серьезного ретроградного влияния личных планет пока нет, поэтому первая половина недели хорошо подходит для активных действий, новых дел и реализации задуманного
Однако, по ее словам, настроение недели будет постепенно меняться: от светлого и оптимистичного начала к значительно более эмоциональному завершению.
Также эксперт отмечает, что в начале недели Солнце соединяется с Белой Луной — Селеной, что в астрологической традиции означает светлый символ, связанный с добрыми намерениями, защитой, поддержкой и благоприятными обстоятельствами.
Поэтому 21–22 сентября хорошо начинать новые дела, давать старт проектам, делать первые шаги к важной цели, принимать решения, которые давно откладывались. Для кого-то эти дни могут принести хорошую новость, неожиданную помощь, нужную встречу или просто счастливое стечение обстоятельств. После большого количества сложных новостей всем нам наконец хочется услышать что-то хорошее. И начало этой недели дает нам повод на это надеяться
В то же время 23 сентября произойдет осеннее равноденствие — одна из четырех главных астрономических точек года наряду с весенним равноденствием и летним и зимним солнцестояниями, говорит эксперт.
С древних времен период осеннего равноденствия был связан со сбором урожая, достатком, плодородием и благодарностью земле за ее дары. У разных народов мира завершение сбора урожая сопровождалось праздниками, обрядами, совместными трапезами и пожеланиями благополучия. Поэтому 23 сентября хорошо собрать за одним столом близких людей, приготовить много блюд, поставить на стол сезонные овощи, фрукты, орехи, выпечку. Можно добрым словом вспомнить своих предков и поблагодарить за все хорошее, что уже есть в вашей жизни
Также, по ее словам, в современной эзотерической традиции этот день используют для загадывания желаний, практик для привлечения достатка, благополучия и процветания.
Хорошо делать приятные покупки и приобретения для себя и дома — особенно то, что ассоциируется с комфортом, красотой и благополучием. Главная символика этого дня очень проста: прежде чем просить у жизни нового, поблагодарите за то, что уже получили"
От Девы к Весам: время гармонии и союзов
Ксения Базиленко подчеркивает, что в астрологии момент осеннего равноденствия совпадает с переходом Солнца в знак Весов — и общая энергетика постепенно меняется.
Мы оставляем практичную, требовательную и сосредоточенную на деталях Деву и переходим к Весам — знаку партнерства, гармонии, красоты, дипломатии и умения договариваться. Поэтому в ближайшее время все более важными будут становиться отношения между людьми: любовь, брак, семейные вопросы, партнерство, примирение и поиск компромиссов. И здесь есть очень красивая символика: природа приходит к точке равновесия — и Весы напоминают нам также искать баланс в собственной жизни
Кроме того, по ее словам, осень традиционно была прекрасным временем для свадеб.
Урожай уже собран, тяжелые полевые работы завершались, а семья могла позволить себе большой праздник. Молодой семье желали достатка, благополучия, счастливой супружеской жизни и продолжения рода. Поэтому период после осеннего равноденствия и сегодня символически хорошо использовать для создания союзов, примирения, укрепления отношений и принятия важных семейных решений
Эмоциональное полнолуние в Овне
Ксения Базиленко подчёркивает, что 26 сентября в 19:49 по киевскому времени произойдёт полнолуние в знаке Овна.
В момент полнолуния Луна в Овне будет находиться рядом с Нептуном. Луна в астрологии связана с нашими эмоциями, подсознательными реакциями, внутренними потребностями и ощущением безопасности, а Нептун способен ещё больше усиливать чувствительность и эмоциональное восприятие. И всё это будет происходить в Овне — знаке быстрой реакции, импульса и огня
Именно поэтому, по словам экспертки, в конце недели мы можем легче раздражаться, острее реагировать на слова других, принимать многие вещи близко к сердцу, сначала вспыхнуть — и лишь потом подумать.
Но само полнолуние подсказывает нам, где искать выход. Луне в Овне будет противостоять Солнце в Весах. С одной стороны — сильная эмоция, импульс и желание немедленно отреагировать. С другой — гармония, дипломатия, партнёрство и умение находить золотую середину. Поэтому в дни вокруг полнолуния не спешите принимать важные решения на пике эмоций. Если хочется поссориться — дайте себе время успокоиться. Если кажется, что вас не понимают, — попробуйте поговорить
Ксения Базиленко отмечает, что эта тема может оставаться актуальной и в течение следующих двух недель.
Чрезмерная эмоциональность может завести нас в тупик, а умение договариваться, принимать ситуацию и находить баланс поможет пройти этот период значительно гармоничнее
Что предвещают звёзды для Украины
В гороскопе Украины в первой половине недели продолжает действовать важная напряжённая конфигурация, о которой я говорила ещё на прошлой неделе, — квадратура транзитного Юпитера к натальному Плутону Украины. В мунданной астрологии такая конфигурация может затрагивать темы международных отношений, права, крупных политических решений, государственных институтов, власти и борьбы за влияние. Поэтому юридические и политические истории, которые уже получили резонанс, могут иметь продолжение
Она также добавила, что информационный фон останется напряжённым, продолжатся антикоррупционные расследования и сложные процессы вокруг государственных структур.
Астрологически я не исключаю, что на этой неделе могут появиться новые резонансные вопросы вокруг высокопоставленных чиновников, деятельности государственных институтов, расследований и борьбы за влияние. Кроме того, в первой половине недели Луна сформирует напряжённую оппозицию к стеллиуму важных планет в гороскопе Украины — Солнцу, Меркурию, Венере и Юпитеру
В мунданной астрологии Луну символически связывают с народом и общественными настроениями.
Поэтому информация, которая будет появляться в эти дни, может восприниматься особенно остро, вызывать сильные эмоции, широкое обсуждение, общественный резонанс и недовольство. Отдельно я бы обратила внимание на 25 сентября. По астрологическим показателям это может быть одним из самых напряжённых дней недели
Главный совет недели от астролога
Перед нами очень символичная неделя. Она начинается со светлой конфигурации, проходит через одну из главных точек года — осеннее равноденствие — и завершается сильным эмоциональным полнолунием. Поэтому используйте первую половину недели для новых начинаний, важных дел, встреч, покупок и семейных событий. Благодарите за то, что уже имеете, и смело планируйте следующий этап. А ближе к полнолунию берегите своё внутреннее спокойствие. Не всё, что мы чувствуем в момент сильных эмоций, требует немедленного ответа. Ищите баланс. Договаривайтесь. Будьте ближе к тем, кого любите. И пусть переход к новому сезону принесёт в вашу жизнь больше гармонии, достатка и добрых событий. Берегите себя и своих близких. Пусть эта неделя принесёт нам больше светлых событий и хороших новостей. С любовью и уважением, ваш астролог Ксения
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