Астропрогноз на неделю 21–27 сентября: осеннее равноденствие и полнолуние

Неделя 21–27 сентября будет насыщена астрологическими событиями. В начале периода ожидается благоприятное соединение Солнца с Белой Луной, 23 сентября произойдет осеннее равноденствие, а в конце недели — эмоциональное полнолуние. О том, что предвещает Восточный гороскоп, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

По словам астролога, первая половина недели — это важный и напряженный период для Украины. В частности, могут получить продолжение резонансные политические и юридические процессы.

26 сентября в 19:49 по киевскому времени — эмоциональное полнолуние в Овне, которое может значительно усилить нашу чувствительность и импульсивность. Луна растет, серьезного ретроградного влияния личных планет пока нет, поэтому первая половина недели хорошо подходит для активных действий, новых дел и реализации задуманного - говорит Ксения Базиленко.

Однако, по ее словам, настроение недели будет постепенно меняться: от светлого и оптимистичного начала к значительно более эмоциональному завершению.

Также эксперт отмечает, что в начале недели Солнце соединяется с Белой Луной — Селеной, что в астрологической традиции означает светлый символ, связанный с добрыми намерениями, защитой, поддержкой и благоприятными обстоятельствами.

Поэтому 21–22 сентября хорошо начинать новые дела, давать старт проектам, делать первые шаги к важной цели, принимать решения, которые давно откладывались. Для кого-то эти дни могут принести хорошую новость, неожиданную помощь, нужную встречу или просто счастливое стечение обстоятельств. После большого количества сложных новостей всем нам наконец хочется услышать что-то хорошее. И начало этой недели дает нам повод на это надеяться - говорит астролог.

В то же время 23 сентября произойдет осеннее равноденствие — одна из четырех главных астрономических точек года наряду с весенним равноденствием и летним и зимним солнцестояниями, говорит эксперт.

С древних времен период осеннего равноденствия был связан со сбором урожая, достатком, плодородием и благодарностью земле за ее дары. У разных народов мира завершение сбора урожая сопровождалось праздниками, обрядами, совместными трапезами и пожеланиями благополучия. Поэтому 23 сентября хорошо собрать за одним столом близких людей, приготовить много блюд, поставить на стол сезонные овощи, фрукты, орехи, выпечку. Можно добрым словом вспомнить своих предков и поблагодарить за все хорошее, что уже есть в вашей жизни - подчеркивает Ксения Базиленко.

Также, по ее словам, в современной эзотерической традиции этот день используют для загадывания желаний, практик для привлечения достатка, благополучия и процветания.

Хорошо делать приятные покупки и приобретения для себя и дома — особенно то, что ассоциируется с комфортом, красотой и благополучием. Главная символика этого дня очень проста: прежде чем просить у жизни нового, поблагодарите за то, что уже получили" - советует астролог.

От Девы к Весам: время гармонии и союзов

Ксения Базиленко подчеркивает, что в астрологии момент осеннего равноденствия совпадает с переходом Солнца в знак Весов — и общая энергетика постепенно меняется.

Мы оставляем практичную, требовательную и сосредоточенную на деталях Деву и переходим к Весам — знаку партнерства, гармонии, красоты, дипломатии и умения договариваться. Поэтому в ближайшее время все более важными будут становиться отношения между людьми: любовь, брак, семейные вопросы, партнерство, примирение и поиск компромиссов. И здесь есть очень красивая символика: природа приходит к точке равновесия — и Весы напоминают нам также искать баланс в собственной жизни - говорит астролог.

Кроме того, по ее словам, осень традиционно была прекрасным временем для свадеб.

Урожай уже собран, тяжелые полевые работы завершались, а семья могла позволить себе большой праздник. Молодой семье желали достатка, благополучия, счастливой супружеской жизни и продолжения рода. Поэтому период после осеннего равноденствия и сегодня символически хорошо использовать для создания союзов, примирения, укрепления отношений и принятия важных семейных решений - отметила эксперт.

Эмоциональное полнолуние в Овне

Ксения Базиленко подчёркивает, что 26 сентября в 19:49 по киевскому времени произойдёт полнолуние в знаке Овна.

В момент полнолуния Луна в Овне будет находиться рядом с Нептуном. Луна в астрологии связана с нашими эмоциями, подсознательными реакциями, внутренними потребностями и ощущением безопасности, а Нептун способен ещё больше усиливать чувствительность и эмоциональное восприятие. И всё это будет происходить в Овне — знаке быстрой реакции, импульса и огня - говорит астролог.

Именно поэтому, по словам экспертки, в конце недели мы можем легче раздражаться, острее реагировать на слова других, принимать многие вещи близко к сердцу, сначала вспыхнуть — и лишь потом подумать.

Но само полнолуние подсказывает нам, где искать выход. Луне в Овне будет противостоять Солнце в Весах. С одной стороны — сильная эмоция, импульс и желание немедленно отреагировать. С другой — гармония, дипломатия, партнёрство и умение находить золотую середину. Поэтому в дни вокруг полнолуния не спешите принимать важные решения на пике эмоций. Если хочется поссориться — дайте себе время успокоиться. Если кажется, что вас не понимают, — попробуйте поговорить - подчёркивает астролог.

Ксения Базиленко отмечает, что эта тема может оставаться актуальной и в течение следующих двух недель.

Чрезмерная эмоциональность может завести нас в тупик, а умение договариваться, принимать ситуацию и находить баланс поможет пройти этот период значительно гармоничнее - добавила она.

Что предвещают звёзды для Украины

В гороскопе Украины в первой половине недели продолжает действовать важная напряжённая конфигурация, о которой я говорила ещё на прошлой неделе, — квадратура транзитного Юпитера к натальному Плутону Украины. В мунданной астрологии такая конфигурация может затрагивать темы международных отношений, права, крупных политических решений, государственных институтов, власти и борьбы за влияние. Поэтому юридические и политические истории, которые уже получили резонанс, могут иметь продолжение - говорит Ксения Базиленко.

Она также добавила, что информационный фон останется напряжённым, продолжатся антикоррупционные расследования и сложные процессы вокруг государственных структур.

Астрологически я не исключаю, что на этой неделе могут появиться новые резонансные вопросы вокруг высокопоставленных чиновников, деятельности государственных институтов, расследований и борьбы за влияние. Кроме того, в первой половине недели Луна сформирует напряжённую оппозицию к стеллиуму важных планет в гороскопе Украины — Солнцу, Меркурию, Венере и Юпитеру - говорит астролог.

В мунданной астрологии Луну символически связывают с народом и общественными настроениями.

Поэтому информация, которая будет появляться в эти дни, может восприниматься особенно остро, вызывать сильные эмоции, широкое обсуждение, общественный резонанс и недовольство. Отдельно я бы обратила внимание на 25 сентября. По астрологическим показателям это может быть одним из самых напряжённых дней недели - заметила экспертка.

Главный совет недели от астролога

Перед нами очень символичная неделя. Она начинается со светлой конфигурации, проходит через одну из главных точек года — осеннее равноденствие — и завершается сильным эмоциональным полнолунием. Поэтому используйте первую половину недели для новых начинаний, важных дел, встреч, покупок и семейных событий. Благодарите за то, что уже имеете, и смело планируйте следующий этап. А ближе к полнолунию берегите своё внутреннее спокойствие. Не всё, что мы чувствуем в момент сильных эмоций, требует немедленного ответа. Ищите баланс. Договаривайтесь. Будьте ближе к тем, кого любите. И пусть переход к новому сезону принесёт в вашу жизнь больше гармонии, достатка и добрых событий. Берегите себя и своих близких. Пусть эта неделя принесёт нам больше светлых событий и хороших новостей. С любовью и уважением, ваш астролог Ксения - подытожила экспертка.

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