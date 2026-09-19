Расширение санкций США за депортацию украинских детей в рф: Трамп подписал закон
Киев • УНН
Закон США предусматривает блокировку активов и визовые ограничения для причастных к депортации украинских детей. Соответствующее решение принимает американский президент.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который расширяет санкции за участие в депортации украинских детей в россию. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает УНН.
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Закон H.R. 5334 "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" был 18 сентября. Под ограничения могут попасть не только непосредственные участники, но и лица или организации, причастные к депортации детей.
В данном законе предусмотрены два вида ограничений:
- полная блокировка активов: все имущество и имущественные интересы лица, находящиеся в США или под контролем американских лиц, замораживаются, а любые операции с ними запрещаются;
- визовые ограничения: лицо теряет право на въезд в США и на получение любых иммиграционных льгот, а имеющиеся визы немедленно аннулируются.
Нарушение запретов влечет гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с американским законодательством. Решение о включении конкретных людей и организаций в списки принимает президент США Дональд Трамп.
Контекст
Президент США Дональд Трамп подписал закон о "адских санкциях" против россии.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа и Конгресс США за принятие данного решения. Он призвал как можно скорее реализовать закон и усилить давление на рф.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "по-настоящему историческим днем" подписание президентом США Дональдом Трампом закона, усиливающего санкционное давление на россию.
Напомним
Глава МИД Украины сообщил, что Европейский союз планирует ввести ограничения против 27 российских физических и юридических лиц, которых связывают с депортацией и индоктринацией украинских детей.