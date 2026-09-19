"Історичний день": Сибіга відреагував на підписання Трампом закону про посилення санкцій проти росії
Київ • УНН
Сибіга привітав підписання Трампом закону про посилення санкцій проти росії та Ірану. Україна очікує подальших кроків від ЄС і G7.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "справді історичним днем" підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який посилює санкційний тиск на росію та Іран. Глава МЗС наголосив, що розрахунки кремля на послаблення міжнародної підтримки України знову зазнали краху, пише УНН.
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Справді історичний день. Розрахунки кремля знову зазнають краху. Тиск на росію лише посилюватиметься, а сподівання путіна послабити міжнародну підтримку України не справдяться
За його словами, підписання закону "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act" посилить тиск не лише на росію, а й на тих, хто сприяє її війні проти України. Сибіга наголосив, що це має ще більше ізолювати агресора та скоротити ресурси, які москва використовує для продовження війни.
Україна очікує подальших кроків від ЄС та G7
Глава МЗС звернув увагу, що закон отримав переважну двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу США, та подякував американським законодавцям, зокрема сенатору Ліндсі Грему.
Лідерство США надсилає світові чіткий сигнал: санкції проти росії мають бути посилені. Очікуємо подальших рішучих кроків від наших партнерів у ЄС та інших країн G7. Міжнародний тиск на росію має бути добре скоординованим, щоб змусити Москву припинити війну
Міністр також подякував усім, хто працював над ухваленням та підписанням закону.
Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти росії19.09.26, 00:56 • 20530 переглядiв