"Історичний день": Сибіга відреагував на підписання Трампом закону про посилення санкцій проти росії

$44.660.0651.240.21
ukenru
06:41 • 2146 перегляди
Війна виснажує економіку росії – дефіцит бюджету зростає, резерви тануть, а борги дорожчають – АР
06:10 • 9502 перегляди
США ледь не розпочали війну із Китаєм через помилковий звіт, створений за допомогою ШІ – CNN
05:43 • 11857 перегляди
"Пекельні санкції" проти рф: що вони означають простими словами і чому їх складно буде скасувати
05:11 • 10115 перегляди
США попередили союзників про затримки поставок ракет до 5 років - це може ускладнити допомогу Україні
18 вересня, 21:56 • 20521 перегляди
Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти росіїPhoto
18 вересня, 21:53 • 18734 перегляди
Удар КАБом по багатоповерхівці в Сумах: загинули двоє чиновників міськради, кількість постраждалих зросла до 8Video
18 вересня, 17:24 • 17886 перегляди
Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст
18 вересня, 15:58 • 39401 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 37454 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
18 вересня, 13:49 • 18959 перегляди
В Україні переглянуть чисельність чиновників і кількість заступників міністрів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2м/с
89%
751мм
Популярнi новини
Трамп: син поверне гроші російському бізнесмену, який сплатив витрати на його весілля18 вересня, 21:21 • 8008 перегляди
Причиною паливної кризи є війна на Близькому Сході, а не удари по російських НПЗ - міністр фінансів Ірландії18 вересня, 23:59 • 7546 перегляди
російська пропаганда інсценує "патріотичне піднесення" на ТОТ під час "виборів" - ЦПДPhoto01:43 • 8978 перегляди
Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України04:16 • 5348 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 6192 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 20354 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 39401 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 22404 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 37454 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 31691 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Дональд Туск
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Іран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь06:32 • 1272 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 6216 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 13155 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії18 вересня, 14:49 • 16234 перегляди
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 70798 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Опалення
Фільм
Шахед-136
Техніка

"Історичний день": Сибіга відреагував на підписання Трампом закону про посилення санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Сибіга привітав підписання Трампом закону про посилення санкцій проти росії та Ірану. Україна очікує подальших кроків від ЄС і G7.

"Історичний день": Сибіга відреагував на підписання Трампом закону про посилення санкцій проти росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "справді історичним днем" підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який посилює санкційний тиск на росію та Іран. Глава МЗС наголосив, що розрахунки кремля на послаблення міжнародної підтримки України знову зазнали краху, пише УНН.

Деталі

Справді історичний день. Розрахунки кремля знову зазнають краху. Тиск на росію лише посилюватиметься, а сподівання путіна послабити міжнародну підтримку України не справдяться

– заявив Сибіга.

За його словами, підписання закону "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act" посилить тиск не лише на росію, а й на тих, хто сприяє її війні проти України. Сибіга наголосив, що це має ще більше ізолювати агресора та скоротити ресурси, які москва використовує для продовження війни.

Україна очікує подальших кроків від ЄС та G7

Глава МЗС звернув увагу, що закон отримав переважну двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу США, та подякував американським законодавцям, зокрема сенатору Ліндсі Грему.

Лідерство США надсилає світові чіткий сигнал: санкції проти росії мають бути посилені. Очікуємо подальших рішучих кроків від наших партнерів у ЄС та інших країн G7. Міжнародний тиск на росію має бути добре скоординованим, щоб змусити Москву припинити війну

– заявив Сибіга.

Міністр також подякував усім, хто працював над ухваленням та підписанням закону.

Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти росії19.09.26, 00:56 • 20530 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Конгрес США
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Європейський Союз
Україна
Іран