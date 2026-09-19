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"Исторический день": Сибига отреагировал на подписание Трампом закона об усилении санкций против России

Киев • УНН

 • 2150 просмотра

Сибига приветствовал подписание Трампом закона об усилении санкций против России и Ирана. Украина ожидает дальнейших шагов от ЕС и G7.

"Исторический день": Сибига отреагировал на подписание Трампом закона об усилении санкций против России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал «по-настоящему историческим днем» подписание президентом США Дональдом Трампом закона, усиливающего санкционное давление на Россию и Иран. Глава МИД подчеркнул, что расчеты Кремля на ослабление международной поддержки Украины вновь потерпели крах, пишет УНН.

Детали

По-настоящему исторический день. Расчеты Кремля вновь потерпят крах. Давление на Россию будет лишь усиливаться, а надежды Путина ослабить международную поддержку Украины не оправдаются

– заявил Сибига.

По его словам, подписание закона «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act» усилит давление не только на Россию, но и на тех, кто содействует ее войне против Украины. Сибига подчеркнул, что это должно еще больше изолировать агрессора и сократить ресурсы, которые Москва использует для продолжения войны.

Украина ожидает дальнейших шагов от ЕС и G7

Глава МИД обратил внимание, что закон получил подавляющую двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса США, и поблагодарил американских законодателей, в частности сенатора Линдси Грэма.

Лидерство США посылает миру четкий сигнал: санкции против России должны быть усилены. Ожидаем дальнейших решительных шагов от наших партнеров в ЕС и других странах G7. Международное давление на Россию должно быть хорошо скоординированным, чтобы заставить Москву прекратить войну

– заявил Сибига.

Министр также поблагодарил всех, кто работал над принятием и подписанием закона.

Трамп подписал закон о «адских санкциях» против России19.09.26, 00:56 • 21704 просмотра

Степан Гафтко

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