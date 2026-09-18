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Зеленский назвал ожидаемые сроки открытия всех кластеров для вступления в ЕС

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Украина рассчитывает открыть все переговорные кластеры для вступления в ЕС до конца 2026 года. Зеленский призвал парламент выполнить необходимые законодательные шаги.

Зеленский назвал ожидаемые сроки открытия всех кластеров для вступления в ЕС

Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров для вступления в Европейский союз до конца 2026 года. Об этом во время пресс-конференции на полях первого саммита Карпатской восьмёрки заявил президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, для вступления в ЕС Киеву необходимо сделать "соответствующие шаги вперёд" в собственном законодательстве.

Из-за войны мы выбрали такой путь — максимально давить прежде всего на себя. Немного давить и на других извне для того, чтобы мы могли пройти этот путь быстрее, чем другие. Это также честно, потому что мы защищаем Украину и защищаем всю Европу

— сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "реалистично мы можем открыть все кластеры, если мы немного сделаем домашнюю работу и немного наши партнёры".

Напомним

Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский заявил, что Варшава не будет блокировать открытие переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Украина ожидает открытия остальных переговорных кластеров до конца года — Корецкий поговорил с еврокомиссаром Кос27.08.26, 16:20 • 4973 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Радослав Сикорский
Европейский Союз
Варшава
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Польша