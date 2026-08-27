Украина ожидает открытия остальных переговорных кластеров до конца года — Корецкий поговорил с еврокомиссаром Кос
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий обсудил с Мартой Кос прогресс вступления Украины в ЕС. Киев ускоряет принятие евроинтеграционных законопроектов и ищет финансирование.
Правительство совместно с Парламентом работает над ускорением рассмотрения и принятия необходимых законопроектов в рамках наших обязательств по евроинтеграции и Ukraine Facility. На этом премьер Сергей Корецкий акцентировал внимание во время разговора с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос, а также добавил: Украина рассчитывает на открытие остальных переговорных кластеров до конца года, передает УНН.
Детали
Корецкий сообщил, что во время телефонного разговора с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос подробно обсудили прогресс в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС.
Рассчитываем на открытие остальных переговорных кластеров до конца года
Кроме того, Корецкий подчеркнул, что правительство совместно с Парламентом работает над ускорением рассмотрения и принятия необходимых законопроектов в рамках наших обязательств по евроинтеграции и Ukraine Facility.
Отдельно обсудили вопросы финансирования. Для Украины критически важно уже сейчас разработать решения, которые обеспечат необходимые ресурсы для финансирования бюджетных и оборонных расходов в 2026-2027 годах
Правительство хочет обеспечить готовность к закрытию кластеров с ЕС в течение 2027 года18.08.26, 15:48 • 3994 просмотра