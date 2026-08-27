Украина ожидает открытия остальных переговорных кластеров до конца года — Корецкий поговорил с еврокомиссаром Кос

Правительство совместно с Парламентом работает над ускорением рассмотрения и принятия необходимых законопроектов в рамках наших обязательств по евроинтеграции и Ukraine Facility. На этом премьер Сергей Корецкий акцентировал внимание во время разговора с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос, а также добавил: Украина рассчитывает на открытие остальных переговорных кластеров до конца года, передает УНН.

Детали

Корецкий сообщил, что во время телефонного разговора с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос подробно обсудили прогресс в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС.

Рассчитываем на открытие остальных переговорных кластеров до конца года - отметил премьер.

Кроме того, Корецкий подчеркнул, что правительство совместно с Парламентом работает над ускорением рассмотрения и принятия необходимых законопроектов в рамках наших обязательств по евроинтеграции и Ukraine Facility.

Отдельно обсудили вопросы финансирования. Для Украины критически важно уже сейчас разработать решения, которые обеспечат необходимые ресурсы для финансирования бюджетных и оборонных расходов в 2026-2027 годах - подытожил премьер и поблагодарил Кос за последовательную поддержку европейского пути Украины.

Правительство хочет обеспечить готовность к закрытию кластеров с ЕС в течение 2027 года