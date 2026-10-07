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"Справедливые украинские ответы на все российские удары" - Зеленский сообщил о поражении целей в рф и Чёрном море

Киев • УНН

 • 2408 просмотра

Поражены четыре цели, в том числе нефтяные объекты и полигон в трёх регионах россии. Также есть ответ в Чёрном море.

"Справедливые украинские ответы на все российские удары" - Зеленский сообщил о поражении целей в рф и Чёрном море

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о справедливых украинских ответах на все российские удары и поражении четырех целей в трех регионах рф и в Черном море, в том числе нефтяных объектов и полигона, пишет УНН.

Справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают россии финансировать и вести ее жестокую войну. По двум нефтяным объектам и полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Также есть ответ и в Черном море

- написал Зеленский в соцсетях 7 октября.

Юлия Шрамко

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