"Справедливые украинские ответы на все российские удары" - Зеленский сообщил о поражении целей в рф и Чёрном море
Киев • УНН
Поражены четыре цели, в том числе нефтяные объекты и полигон в трёх регионах россии. Также есть ответ в Чёрном море.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о справедливых украинских ответах на все российские удары и поражении четырех целей в трех регионах рф и в Черном море, в том числе нефтяных объектов и полигона, пишет УНН.
Справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают россии финансировать и вести ее жестокую войну. По двум нефтяным объектам и полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Также есть ответ и в Черном море