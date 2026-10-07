"Справедливі українські відповіді на всі російські удари" - Зеленський повідомив про ураження у рф і Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про справедливі українські відповіді на всі російські удари і ураження чотирьох цілей у трьох регіонах рф і в Чорному морі, у тому числі нафтові об'єкти та полігон, пише УНН.

Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну. По двох нафтових обʼєктах та полігону у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Також є відповідь і в Чорному морі - написав Зеленський у соцмережах 7 жовтня.