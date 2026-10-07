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В оккупированной Херсонской области свет подают лишь на 20–30 минут — ЦНС

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Оккупационная администрация не обеспечивает стабильное электроснабжение в Херсонской области. Из-за перебоев люди теряют доступ к воде и отоплению.

В оккупированной Херсонской области свет подают лишь на 20–30 минут — ЦНС

Оккупационная администрация Херсонщины не справляется с проблемами электроснабжения. На оккупированной территории люди остаются без стабильного электричества, а после аварийных отключений точных сроков его восстановления часто нет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в некоторых населённых пунктах электроэнергию подают лишь на 20–30 минут, после чего снова отключают на неопределённый срок.

Для людей это означает проблемы не только с бытом, но и с водоснабжением и отоплением, поскольку без электричества нормальная работа соответствующей инфраструктуры становится невозможной

- говорится в статье.

Указывается, что зима уже близко, и если такая ситуация сохранится, жителям оккупированной Херсонщины придётся не жить, а выживать.

"Холодные дома, перебои с водой и отсутствие стабильного электроснабжения особенно опасны для пожилых людей, детей и маломобильных жителей", - добавляют в ЦНС.

Напомним

Оккупационная администрация Херсонщины не имеет достаточного количества водовозов во время отключений электроэнергии и сама признаёт проблему.

На временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья аграрии столкнулись с дефицитом топлива из-за военных нужд РФ - ЦНС17.07.26, 02:43 • 14880 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Отключение света
Электроэнергия
Херсонская область