На временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья аграрии столкнулись с дефицитом топлива из-за военных нужд РФ - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей возникли проблемы со сбором урожая из-за нехватки дизельного топлива. Причиной является осложненная доставка топлива и ограничения на его продажу.
На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей наблюдаются первые трудности со сбором урожая. Отдельные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства сталкиваются с нехваткой дизельного топлива, необходимого для работы уборочной техники. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что причинами являются усложненная доставка топлива на временно оккупированные территории, а также установленные ограничения на продажу больших объемов топлива. Это затрудняет пополнение запасов именно в период активной уборочной кампании.
Значительная часть имеющегося топлива направляется на обеспечение потребностей российских военных подразделений. На этом фоне запасы, которые остаются в распоряжении аграрного сектора, постепенно сокращаются, что влияет на темпы проведения полевых работ
Указывается, что в случае дальнейшего дефицита топлива отдельные хозяйства могут быть вынуждены пересматривать графики работы техники или откладывать часть работ по сбору урожая, что создает дополнительные трудности для проведения жатвы.
Напомним
После серии точных ударов Сил обороны Украины по российской военной логистике оккупанты столкнулись не только с дефицитом топлива и боеприпасов, но и с нехваткой водителей, способных обеспечивать поставки военных грузов.
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