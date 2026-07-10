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Оккупанты маскируют топливо в зерновозах для поставки на фронт - ЦНС

Киев • УНН

 • 2784 просмотра

российская армия прячет горючее в пластиковых резервуарах внутри зерновозов, маскируя его зерном и тентами. Это свидетельствует о растущих трудностях с доставкой ресурсов на фронт.

Оккупанты маскируют топливо в зерновозах для поставки на фронт - ЦНС

российская армия продолжает искать новые способы скрытой поставки горючего на временно оккупированные территории Украины. По информации Центра национального сопротивления, для этого оккупанты начали использовать зерновозы, в которых топливо прячут под видом гражданских грузов, передает УНН.

Детали

российская армия продолжает искать новые способы скрытой поставки горючего на временно оккупированные территории Украины

 - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, россияне перевозят топливо в пластиковых резервуарах, которые размещают внутри зерновозов. После этого емкости засыпают зерном и накрывают тентами. Таким образом груз внешне выглядит как обычная перевозка зерна.

Топливо перевозят в пластиковых резервуарах, спрятанных внутри зерновозов. Емкости маскируют зерном и накрывают тентами, создавая вид гражданского груза. Для обеспечения военных нужд используют гражданский транспорт как прикрытие. Подобные схемы свидетельствуют о растущих трудностях с доставкой ресурсов на фронт

- говорится в сообщении.

Напомним

В 15 регионах россии ввели ограничения на продажу бензина, а в оккупированном Крыму объявили чрезвычайную ситуацию. На этом фоне в социальных сетях все чаще появляются видео многокилометровых очередей на автозаправках и жалоб россиян на дефицит топлива.

Алла Киосак

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