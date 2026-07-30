Украина готовит энергосистему к августовской жаре с возможными графиками - кого может коснуться

В Украине энергосистему готовят к жарким дням августа с ожидаемыми повышенными нагрузками, скорректированы графики ремонтов энергоблоков АЭС, готовят больший импорт, но готовятся и к возможным графикам - для промышленности и бизнеса, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в соцсетях в четверг, пишет УНН.

Готовим энергосистему Украины к максимальным августовским нагрузкам. Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая, по нашим расчетам, может увеличить потребление электроэнергии на 1 ГВт - написал Шмыгаль.

Он сообщил о совещании с руководством "Укрэнерго", "Энергоатома", "Укргидроэнерго", "Нафтогаза", НКРЭКУ, где "обсудили, как обеспечить баланс в энергосистеме в этот период, на который также приходятся плановые ремонты на генерирующих мощностях".

По его словам, "во исполнение поручения Минэнерго уже принят комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности работы сети", а именно:

«скорректированы графики ремонтов на объектах генерации, в частности энергоблоков АЭС»;

«готовится решение об увеличении объемов импорта электроэнергии, а также стимулировании закупки импортированной электроэнергии бизнесом для собственного потребления»;

«будет максимально задействована доступная внутренняя генерация, прежде всего дополнительная газовая и имеющиеся мощности тепловой генерации».

"Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме", - указал он.

В то же время "Укрэнерго" готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Каждый может помочь энергетикам. Разумное и экономное потребление электроэнергии в пиковые часы (16:00–23:00) - это наш вклад в стабильную работу энергосистемы - подчеркнул Шмыгаль.

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