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Зеленский и Шмыгаль обсудили усиление защиты энергетики и устойчивости Украины

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Президент Зеленский заслушал доклад вице-премьера Шмыгаля о необходимости новых шагов для защиты энергетики. Они обсудили усиление устойчивости регионов и реализацию межправительственных договоренностей.

Зеленский и Шмыгаль обсудили усиление защиты энергетики и устойчивости Украины
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля. Они обсудили, что именно сейчас требует новых и более решительных шагов для защиты украинской энергетики, а также стратегических инфраструктурных объектов по всей территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Детали

Как отметил Зеленский, выполнение планов устойчивости украинских областей и общин должно "происходить одинаково качественно, и отставание в том или ином регионе означает угрозу для жизни людей".

Важно, что на межправительственном уровне у нас есть сильные договоренности для Украины, в частности в сфере энергетики и восстановления. Нужно вовремя все это реализовать. Но на сегодня достигнутых договоренностей недостаточно, поэтому мы обсудили, на чем именно нужно сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы. Украина должна стать сильнее, и мы можем это обеспечить

- говорится в посте Зеленского.

Напомним

Владимир Зеленский провел встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким и заслушал его доклад. Обсудили новые вызовы из-за российских ударов по энергетике.

Евгений Устименко

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