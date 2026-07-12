Зеленский и Шмыгаль обсудили усиление защиты энергетики и устойчивости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля. Они обсудили, что именно сейчас требует новых и более решительных шагов для защиты украинской энергетики, а также стратегических инфраструктурных объектов по всей территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Как отметил Зеленский, выполнение планов устойчивости украинских областей и общин должно "происходить одинаково качественно, и отставание в том или ином регионе означает угрозу для жизни людей".

Важно, что на межправительственном уровне у нас есть сильные договоренности для Украины, в частности в сфере энергетики и восстановления. Нужно вовремя все это реализовать. Но на сегодня достигнутых договоренностей недостаточно, поэтому мы обсудили, на чем именно нужно сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы. Украина должна стать сильнее, и мы можем это обеспечить