Взрыв в ресторане в москве: неизвестная взорвала самодельное взрывное устройство - антитеррористический комитет рф

Причиной взрыва, прогремевшего вечером в субботу, 1 августа, в ресторане в столице РФ Москве, стал подрыв самодельного взрывного устройства. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в заведение на Кудринской площади Москвы пыталась пройти неизвестная — ее подозревают в попытке проноса взрывного устройства.

Охранник не пропустил в ресторан женщину, оба погибли. В результате взрыва погиб также один из посетителей - информируют росСМИ.

Также указывается, что количество пострадавших в результате взрыва возросло до 21.

Напомним

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в элитном ресторане Balzi Rossi произошел взрыв, предположительно, газового оборудования. Погибли три человека.

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