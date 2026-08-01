Взрыв в ресторане в москве: неизвестная взорвала самодельное взрывное устройство - антитеррористический комитет рф
Киев • УНН
В ресторане в москве произошел взрыв самодельного устройства. Погибли три человека, 21 ранен.
Причиной взрыва, прогремевшего вечером в субботу, 1 августа, в ресторане в столице РФ Москве, стал подрыв самодельного взрывного устройства. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в заведение на Кудринской площади Москвы пыталась пройти неизвестная — ее подозревают в попытке проноса взрывного устройства.
Охранник не пропустил в ресторан женщину, оба погибли. В результате взрыва погиб также один из посетителей
Также указывается, что количество пострадавших в результате взрыва возросло до 21.
Напомним
Ранее сообщалось, что в центре Москвы в элитном ресторане Balzi Rossi произошел взрыв, предположительно, газового оборудования. Погибли три человека.
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