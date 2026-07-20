Зеленский подтвердил работу "дальнобойных санкций" по логистическим объектам и нефтебазе под москвой
Киев • УНН
Президент Зеленский подтвердил работу "дальнобойных санкций" по логистическим объектам и нефтебазе в московской области. Также в Черном море поражены два танкера и четыре сухогруза.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил работу украинских "дальнобойных санкций" по логистическим объектам и нефтебазе в московской области рф, на расстоянии более 400 километров, и не только, пишет УНН.
Московский регион. Есть результаты работы наших дальнобойных санкций по логистическим объектам и нефтебазе. Благодарю воинов Сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров
По его словам, "также в акватории Черного моря поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза".
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"Справедливо отвечаем на каждый российский удар по нашим городам и общинам. Эту войну нужно завершать, и это возможно только усиливая давление на единственную причину этой войны – россию", - подчеркнул Зеленский.
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