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The Washington Post
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Зеленский подтвердил работу "дальнобойных санкций" по логистическим объектам и нефтебазе под москвой

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент Зеленский подтвердил работу "дальнобойных санкций" по логистическим объектам и нефтебазе в московской области. Также в Черном море поражены два танкера и четыре сухогруза.

Зеленский подтвердил работу "дальнобойных санкций" по логистическим объектам и нефтебазе под москвой

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил работу украинских "дальнобойных санкций" по логистическим объектам и нефтебазе в московской области рф, на расстоянии более 400 километров, и не только, пишет УНН.

Московский регион. Есть результаты работы наших дальнобойных санкций по логистическим объектам и нефтебазе. Благодарю воинов Сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций. Расстояние до целей от нашей границы – более 400 километров

- указал Зеленский в соцсетях в понедельник.

По его словам, "также в акватории Черного моря поражены два танкера теневого флота и четыре сухогруза".

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"Справедливо отвечаем на каждый российский удар по нашим городам и общинам. Эту войну нужно завершать, и это возможно только усиливая давление на единственную причину этой войны – россию", - подчеркнул Зеленский.

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Юлия Шрамко

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