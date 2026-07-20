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"Мадьяр" подтвердил поражение 7 судов теневого флота рф и подстанций в Крыму - показал видео

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Командующий СБС Роберт Бровди отчитался о ночных ударах по семи судам, семи электроподстанциям и шести элементам ПВО. Общий счет операций с 1 по 20 июля составляет 183 судна, 103 энергоузла и 25 единиц ПВО.

"Мадьяр" подтвердил поражение 7 судов теневого флота рф и подстанций в Крыму - показал видео

В Силах специальных операций ВСУ подтвердили отработку по 7 судам "теневого флота" рф, 7 подстанциям "в Крыму и на ВОТ", 6 единицам ПВО в рф и не только, о чём сообщил в понедельник командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях, показав видео, пишет УНН.

КРЫМ СТОП: 7 судов теневого флота, 7 подстанций в Крыму и на ВОТ, 6 единиц ПВО в рф и 2 адски-дикие ягодки 2.0. Ночь 20 июля - на раздаче

- написал Бровди.

Командующий СБС подвёл итоги по направлениям:

  • "операция СБС “МоЛоЧКа”: за ночь добыто 7 судов рф - 3 танкера и 4 сухогруза в Чёрном и Азовском морях";
    • "операция СБС “Крымский рубильник off”: отработано 7 энергоузлов/электроподстанций в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и др.";
      • "операция СБС “ПВОпАд”: уничтожено 6 элементов ПВО в Ейске, Приморско-Ахтарске и Камышеватском, все в рф: ЗРК “Тор-М2”, комплексы РЛС “Небо-СВ”-2 единицы, “Небо-У”, “Каста 2Е2”, “Гамма С1М”".

        "Общий счёт в течение 01-20 июля по отдельным операциям СБС в Крыму: "МоЛоЧКа"- 183 единицы теневого флота (119 - Азовское, 64 - Чёрное море); "Крымский рубильник off": 103 энергоузла; ПВОпад: 25 элементов ПВО (12 единиц ЗРК, 12 комплексов РЛС, 1 комплекс РЭБ)", - отметил "Мадьяр".

        Также Бровди сообщил, что "Керченская паромная переправа: -75% способности. Три из пяти паромов уничтожены, два потеряли самоходность, ходят в режиме баржи, которые таскают буксирами. Пока".

        С его слов, работали Птицы 414, 413, 412, 427, 20 бригад и 1 центра СБС.

        СБС ночью поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна теневого флота рф - "Мадьяр"19.07.26, 11:04 • 21800 просмотров

        Юлия Шрамко

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