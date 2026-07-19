СБС ночью поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна теневого флота рф - "Мадьяр"

Силы беспилотных систем ВСУ за ночь поразили 13 подстанций на территории временно оккупированного Крыма и четыре судна российского "теневого флота" в Черном море. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", передает УНН.

Детали

По словам командующего СБС, атаки произошли в рамках операций "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off".

За ночь СБС поразили еще 13 подстанций в оккупированном Крыму и четыре судна теневого флота рф в Черном море. Общий итог операций СБС "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" за период с 1 по 19 июля: 176 единиц плавсредств теневого флота и 96 энергоузлов - заявил он.

Среди пораженных целей в Крыму:

Электроподстанция ПС 110 кВ «Соляная», нп Керчь, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 220 кВ «Азовская», нп Старый Крым, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Заря», нп Понизовка, АР Крым, 412 ОБр СБС «Nemesis»;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Дарсан», нп Ялта, АР Крым, 427 ОБр СБС «Рарог»

Электроподстанция ПС 110 кВ «Капсель», нп Судак, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадьяра»;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Коктебель», нп Щебетовка, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадьяра»;

Электроподстанция ПС 110 кВ «Ленино», нп Еди-Кую, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 220 кВ «Нансосна-3», нп Зеленый Яр, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 150 кВ «Бердянская», нп Бердянск, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция, нп Широкое, Херсонская обл, 20 ОБр СБС «К-2»;

Электроподстанция, нп Белая Гора, Луганская обл, 20 ОБр СБС «К-2»;

Электроподстанция, нп Землянки, Донецкая обл, 4 бат 414 ОБр СБС «Птицы Мадьяра»;

Электроподстанция, нп Безгиново, Луганская обл, 20 ОБр СБС «К-2».

Серия ударов по энергетической инфраструктуре Крыма: что нужно знать

Операция "Крымский рубильник off" предусматривает удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование оккупированного Крыма. В предыдущих сообщениях Силы беспилотных систем заявляли о поражении подстанций и других энергообъектов, в частности связанных с энергетическими маршрутами между российской территорией и Крымом.

13 июля СБС сообщали о поражении 11 энергообъектов, среди которых называли подстанции, объект перетока электроэнергии в пределах энергомоста Кубань–Крым и другие объекты энергетической инфраструктуры. Также украинские военные заявляли о поражении российских средств противовоздушной обороны.

10 июля украинская сторона сообщала о поражении еще пяти подстанций во временно оккупированном Крыму.

В то же время точные последствия последних ударов для работы энергосистемы полуострова, масштабы повреждений и продолжительность возможных ограничений электроснабжения в настоящее время публично не раскрывались.

Удары по судам в Черном и Азовском морях

Параллельно Силы беспилотных систем заявляли о серии атак на суда, которые украинская сторона связывает с российской морской логистикой и "теневым флотом".

10 июля СБС сообщали о поражении 13 судов на подходах к Крыму. По данным украинской стороны, среди них были танкеры, сухогруз, паром и морской буксир.

13 июля сообщалось о поражении 15 российских судов и девяти энергообъектов.

По данным командующего СБС, в рамках операций "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" с 1 по 19 июля всего поразили 176 плавсредств, которые украинская сторона относит к "теневому флоту", а также 96 энергоузлов.

Отметим, что российская сторона на данный момент не предоставила независимого подтверждения заявленных украинской стороной масштабов поражения объектов.

Напомним

Ранее Силы беспилотных систем неоднократно заявляли о нанесении ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре, а также объектам морской логистики в акваториях Черного и Азовского морей.