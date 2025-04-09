В районе Мариуполя зафиксирован массовый мор рыбы, возле Керчи – крабов. ЦПД СНБО считает это экоцидом со стороны рф, которая игнорирует экологический кризис в Азовском море.
В Керчи, Феодосии, Судаке и Евпатории отключили мобильную связь и интернет. При попытке совершить звонок, появляется сообщение "не зарегистрировано в сети".
После аварии российских танкеров в Керченском проливе собрано 578 тонн загрязненного песка и грунта. Обследуют 525 км берега от Керчи до села Портовое, очищено 197 км.
После аварии российских танкеров в Керченском проливе мазутное пятно движется к Ялте. Местные жители находят загрязненных птиц, которых доставляют в зоопарк «Сказка» для лечения.
Оккупанты привлекают студентов для уборки мазута на побережье Черного моря после аварии двух российских танкеров. Опасные работы проводятся без защитного снаряжения, а на берегу находят мертвых краснокнижных китов.
На берегах Краснодарского края обнаружили 13 мертвых дельфинов после разлива мазута с двух российских танкеров. В дыхательных путях одной азовки нашли следы мазута, эксперты считают это массовым выбросом.
После аварии российских танкеров в Керченском проливе произошла масштабная утечка мазута. Погибло 11 дельфинов и 143 птицы, а нефтяное пятно продолжает распространяться по морю.
Мониторинговая группа обнаружила многочисленные мазутные пятна у берегов Керчи после аварии российских танкеров. В результате экологической катастрофы погибло 11 дельфинов и 143 птицы.
На побережье Новороссийска обнаружили 8 мертвых дельфинов после разлива мазута с танкеров. В общем погибло 11 дельфинов и 143 птицы, экологи прогнозируют 1,5 года на очистку территории.
Группа морских дронов "Sea Baby" атаковала российские вертолеты и самолеты в Керченской бухте. В бою есть убитые и раненые среди русских, а вражеские вертолеты получили значительные повреждения.
В центре Керчи пропал мобильный интернет после серии взрывов возле судостроительного завода "Затока". Оккупанты перекрыли Крымский мост.
Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, в Керчи слышны взрывы в районе судостроительного завода "Затока". В Керченском проливе сообщают о возможном появлении украинских морских дронов.
Оккупационный суд Крыма приговорил 45-летнего мужчину к 15 годам заключения за якобы передачу СБУ координат российских сил ПВО. Осужденный якобы отправлял данные через мессенджер в сентябре 2023 года.
Фрагменты боновых заграждений, установленных Россией для защиты Керченского моста, плавают у берегов Керчи. Россия усиливает оборону моста, увеличивая количество барж и устанавливая дополнительные заграждения.
В нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны звуки взрывов ночью 7 октября. Сообщается о 7 взрывах и выстрелах в районе аэродрома «Саки» в Новофедоровке, а также о взрывах в Симферополе.
Во временно оккупированной Керчи прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Оккупационные власти Крыма заявляют о военных учениях, но местные жители сообщают о ракетной опасности.
Над Керчью и восточным Крымом зафиксирован сильный смог с ограниченной видимостью. Желтоватая дымка висит над городом и Керченским проливом, но власти не комментируют причины этого явления.
На острове Тузла возле Керченского моста россияне устанавливают металлические башни с системами ПВО «Панцирь-С1М». Башни высотой 30-35 метров размещают вдоль моста для создания «купола» безопасности.
Перед Керченским мостом со стороны россии образовалась очередь из почти тысячи автомобилей. Время ожидания достигает трех часов, движение было перекрыто из-за атаки беспилотников.
В оккупированной Керчи зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва. Оккупационные власти пока не комментируют ситуацию.
минобороны рф утверждает, что ночью отразило атаку 12 американских ракет ATACMS на Крымский мост. Оккупанты сообщили о перекрытии моста, местные писали о взрывах в районе Керчи.
минобороны рф сообщило о перехвате 5 дронов над Черным морем. В Керчи, по данным местных источников, мог быть поражен ЗПРК «Панцирь-С1», движение по Крымскому мосту временно останавливали.
россия временно закрыла движение по Крымскому мосту. Местные паблики сообщают о взрывах и пожаре в районе Керчи, где располагалась система ПВО "Панцирь-С1".
Жителей Курской области, рф, эвакуируют в оздоровительные учреждения оккупированного Крыма. Украинские чиновники называют это нарушением Женевской конвенции и продолжением практики изменения демографического состава полуострова.
В оккупированном Крыму из-за пожара на энергообъектах без электричества осталось более 50 тысяч потребителей. Обесточены Керчь и пригород, в части полуострова нет воды.
Российские оккупационные власти увеличивают количество барж возле Керченского моста для его защиты. В проливе появился плавучий кран, а также установлена вторая линия боновых заграждений из 21 баржи.
В российском Краснодаре жители требуют возобновить поставки электроэнергии и воды. Массовые отключения происходят также в других южных регионах России и оккупированном Крыму.
Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов осталась без воды. Оккупационные власти обещают восстановить водоснабжение до 17:00.
В Крыму и Севастополе из-за перегрузки сетей произошли отключения электроэнергии, которые коснулись многих населенных пунктов, включая Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь, что привело к введению временных ограничений на потребление электроэнергии в Севастополе.
В оккупированном городе Керчь в Крыму прогремели взрывы, местный житель подтвердил около пяти взрывов, два из которых были очень мощными, а российские системы противовоздушной обороны, по сообщениям, выпустили ракеты вблизи городов Армянск и Щелкино в Крыму.