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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28443 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Азовском море из-за действий рф массово гибнут крабы и рыба - ЦПД СНБО

В районе Мариуполя зафиксирован массовый мор рыбы, возле Керчи – крабов. ЦПД СНБО считает это экоцидом со стороны рф, которая игнорирует экологический кризис в Азовском море.

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В ряде городов оккупированного Крыма внезапно исчезла мобильная связь и интернет - СМИ

В Керчи, Феодосии, Судаке и Евпатории отключили мобильную связь и интернет. При попытке совершить звонок, появляется сообщение "не зарегистрировано в сети".

Война • 5 февраля, 19:51 • 31024 просмотра

В оккупированном Крыму собрали уже 578 тонн загрязненного после разлива мазута песка и почвы

После аварии российских танкеров в Керченском проливе собрано 578 тонн загрязненного песка и грунта. Обследуют 525 км берега от Керчи до села Портовое, очищено 197 км.

Общество • 30 января, 11:29 • 23379 просмотра

Мазут движется к оккупированной Ялте: побережье и птицы в опасности

После аварии российских танкеров в Керченском проливе мазутное пятно движется к Ялте. Местные жители находят загрязненных птиц, которых доставляют в зоопарк «Сказка» для лечения.

Общество • 30 декабря, 13:54 • 21929 просмотра

Студентов без защиты заставляют убирать побережье Черного моря от мазута

Оккупанты привлекают студентов для уборки мазута на побережье Черного моря после аварии двух российских танкеров. Опасные работы проводятся без защитного снаряжения, а на берегу находят мертвых краснокнижных китов.

Общество • 24 декабря, 15:28 • 15455 просмотра

Авария российских танкеров вблизи Керченского пролива: у берегов рф гибнут дельфины

На берегах Краснодарского края обнаружили 13 мертвых дельфинов после разлива мазута с двух российских танкеров. В дыхательных путях одной азовки нашли следы мазута, эксперты считают это массовым выбросом.

Криминал и ЧП • 23 декабря, 18:32 • 26868 просмотра
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Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

После аварии российских танкеров в Керченском проливе произошла масштабная утечка мазута. Погибло 11 дельфинов и 143 птицы, а нефтяное пятно продолжает распространяться по морю.

Общество • 23 декабря, 16:34 • 120261 просмотра

Спутники зафиксировали масштабный разлив мазута у берегов оккупированной Керчи

Мониторинговая группа обнаружила многочисленные мазутные пятна у берегов Керчи после аварии российских танкеров. В результате экологической катастрофы погибло 11 дельфинов и 143 птицы.

Общество • 23 декабря, 09:09 • 13681 просмотра

Разлив мазута в Черном море: в Новороссийске фиксируют гибель дельфинов и птиц

На побережье Новороссийска обнаружили 8 мертвых дельфинов после разлива мазута с танкеров. В общем погибло 11 дельфинов и 143 птицы, экологи прогнозируют 1,5 года на очистку территории.

Общество • 22 декабря, 12:44 • 24077 просмотра

Морские драконы СБУ вступили в бой с российской авиацией в Керченской бухте: видео

Группа морских дронов "Sea Baby" атаковала российские вертолеты и самолеты в Керченской бухте. В бою есть убитые и раненые среди русских, а вражеские вертолеты получили значительные повреждения.

Война • 9 декабря, 07:44 • 17810 просмотра

В центре Керчи пропал интернет после сообщений о взрывах

В центре Керчи пропал мобильный интернет после серии взрывов возле судостроительного завода "Затока". Оккупанты перекрыли Крымский мост.

Общество • 6 декабря, 10:03 • 15999 просмотра

Оккупанты перекрыли Крымский мост, в Керчи прогремели взрывы

Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, в Керчи слышны взрывы в районе судостроительного завода "Затока". В Керченском проливе сообщают о возможном появлении украинских морских дронов.

Новости Мира • 6 декабря, 05:50 • 18741 просмотра

В Крыму приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за якобы сотрудничество с СБУ

Оккупационный суд Крыма приговорил 45-летнего мужчину к 15 годам заключения за якобы передачу СБУ координат российских сил ПВО. Осужденный якобы отправлял данные через мессенджер в сентябре 2023 года.

Криминал и ЧП • 5 декабря, 03:22 • 52768 просмотра

Заграждения, которыми рф пытается прикрыть Керченский мост, прибило к берегам Керчи

Фрагменты боновых заграждений, установленных Россией для защиты Керченского моста, плавают у берегов Керчи. Россия усиливает оборону моста, увеличивая количество барж и устанавливая дополнительные заграждения.

Война • 13 октября, 14:30 • 34527 просмотра

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

В нескольких районах временно оккупированного Крыма были слышны звуки взрывов ночью 7 октября. Сообщается о 7 взрывах и выстрелах в районе аэродрома «Саки» в Новофедоровке, а также о взрывах в Симферополе.

Общество • 6 октября, 22:59 • 19311 просмотра

Во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы - СМИ

Во временно оккупированной Керчи прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Оккупационные власти Крыма заявляют о военных учениях, но местные жители сообщают о ракетной опасности.

Общество • 4 октября, 19:52 • 30809 просмотра

Сильный смог заметили над частью оккупированного Крыма

Над Керчью и восточным Крымом зафиксирован сильный смог с ограниченной видимостью. Желтоватая дымка висит над городом и Керченским проливом, но власти не комментируют причины этого явления.

Общество • 3 октября, 17:45 • 15276 просмотра

Оккупанты строят башни для систем ПВО вдоль Крымского моста - ЦЖР

На острове Тузла возле Керченского моста россияне устанавливают металлические башни с системами ПВО «Панцирь-С1М». Башни высотой 30-35 метров размещают вдоль моста для создания «купола» безопасности.

Война • 22 сентября, 16:19 • 34541 просмотра

Из-за атаки беспилотников на Керченском мосту в пробке стоит почти тысяча автомобилей

Перед Керченским мостом со стороны россии образовалась очередь из почти тысячи автомобилей. Время ожидания достигает трех часов, движение было перекрыто из-за атаки беспилотников.

Война • 17 августа, 09:59 • 27657 просмотра

Серия взрывов прогремела в оккупированной Керчи

В оккупированной Керчи зафиксировано по меньшей мере 4 взрыва. Оккупационные власти пока не комментируют ситуацию.

Война • 16 августа, 18:50 • 41646 просмотра

В мо рф заявили о якобы отражении атаки 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

минобороны рф утверждает, что ночью отразило атаку 12 американских ракет ATACMS на Крымский мост. Оккупанты сообщили о перекрытии моста, местные писали о взрывах в районе Керчи.

Война • 16 августа, 10:23 • 26631 просмотра

рф заявляет о "перехвате" 5 дронов над акваторией Черного моря, в пабликах пишут о возможном поражении "Панциря"

минобороны рф сообщило о перехвате 5 дронов над Черным морем. В Керчи, по данным местных источников, мог быть поражен ЗПРК «Панцирь-С1», движение по Крымскому мосту временно останавливали.

Война • 16 августа, 06:04 • 18264 просмотра

Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

россия временно закрыла движение по Крымскому мосту. Местные паблики сообщают о взрывах и пожаре в районе Керчи, где располагалась система ПВО "Панцирь-С1".

Война • 16 августа, 02:05 • 109540 просмотра

Эвакуированных жителей Курской области везут в оккупированный Крым - СМИ

Жителей Курской области, рф, эвакуируют в оздоровительные учреждения оккупированного Крыма. Украинские чиновники называют это нарушением Женевской конвенции и продолжением практики изменения демографического состава полуострова.

Война • 15 августа, 17:14 • 31039 просмотра

В Крыму произошли пожары на 4 электроподстанциях: Керчь и пригород обесточены

В оккупированном Крыму из-за пожара на энергообъектах без электричества осталось более 50 тысяч потребителей. Обесточены Керчь и пригород, в части полуострова нет воды.

Война • 30 июля, 15:49 • 32514 просмотра

россияне строят новые укрепления вблизи Крымского моста - СМИ

Российские оккупационные власти увеличивают количество барж возле Керченского моста для его защиты. В проливе появился плавучий кран, а также установлена вторая линия боновых заграждений из 21 баржи.

Война • 24 июля, 12:18 • 30987 просмотра

В российском Краснодаре митингуют из-за отключения света и воды, начались задержания

В российском Краснодаре жители требуют возобновить поставки электроэнергии и воды. Массовые отключения происходят также в других южных регионах России и оккупированном Крыму.

Новости Мира • 20 июля, 12:52 • 22700 просмотра

Часть жителей в оккупированном Крыму осталась без водоснабжения

Во временно оккупированных Керчи, Феодосии и Саках из-за повреждения магистральных сетей часть абонентов осталась без воды. Оккупационные власти обещают восстановить водоснабжение до 17:00.

Война • 20 июля, 12:24 • 85530 просмотра

В оккупированном Крыму масштабные отключения света. В Севастополе введут графики

В Крыму и Севастополе из-за перегрузки сетей произошли отключения электроэнергии, которые коснулись многих населенных пунктов, включая Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь, что привело к введению временных ограничений на потребление электроэнергии в Севастополе.

Криминал и ЧП • 16 июля, 16:54 • 19302 просмотра

В оккупированной Керчи сообщают о взрывах

В оккупированном городе Керчь в Крыму прогремели взрывы, местный житель подтвердил около пяти взрывов, два из которых были очень мощными, а российские системы противовоздушной обороны, по сообщениям, выпустили ракеты вблизи городов Армянск и Щелкино в Крыму.

Война • 30 июня, 18:30 • 102455 просмотра