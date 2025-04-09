В Крыму произошли пожары на 4 электроподстанциях: Керчь и пригород обесточены

В оккупированном Крыму из-за пожара на энергообъектах без электричества осталось более 50 тысяч потребителей. Обесточены Керчь и пригород, в части полуострова нет воды.