В Крыму поражены два вражеских корабля военного обеспечения
Киев • УНН
Бойцы СБУ нанесли удары по кораблям "Волга" и "Вятка", а также по парому "Петропавловск" на заводе "Затока" в Керчи.
Бойцы "Альфы" СБУ нанесли успешные удары по судам военного обеспечения, находившимся на территории судостроительного завода "Затока" во временно оккупированной Керчи. Также были поражены средства противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Службы безопасности.
В ходе спецоперации беспилотники СБУ ударили по кабельным судам проекта 15310 "Волга" и "Вятка", а также по грузопассажирскому парому "Петропавловск", готовность которого составляла 96%. В результате ударов на них возник масштабный пожар.
"Волга" и "Вятка" строились для минобороны РФ. Их назначение — развертывание системы гидроакустического наблюдения "Гармония" для подводной военной разведки. Кроме того, они могут устанавливать неконтактные мины для поражения кораблей, подводных трубопроводов, кабелей и других объектов критической инфраструктуры. Стоимость каждого из этих судов составляет сотни миллионов долларов.
"Кроме того, беспилотники СБУ поразили вооружение и радиолокационную станцию из состава зенитного ракетного комплекса С-400, который прикрывал район Керченского пролива", — говорится в сообщении Службы безопасности.
Уничтожение средств ПВО открывает путь для новых высокоточных ударов, а вывод из строя кораблей и портовой инфраструктуры подрывает возможности оккупантов обеспечивать свою группировку.
Добавим
Украина проводит целенаправленную операцию по перерезанию логистического сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом, а также уничтожает военные объекты врага на полуострове.
Военные с помощью middle-strike БпЛА нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня. Уже 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное близ Армянска – были атакованы 11 июня. 23 июня Силы специальных операций заявили об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал.
Операция по Крыму четко просчитана, Украина рассчитывает на поддержку партнеров - Зеленский24.06.26, 22:18 • 12053 просмотра
Как рассказали в Центре мультидоменных операций "Фаланга", для подобных целей они активно используют "мидлстрайки" от Fire Point. Примечательно, что их дрон FP-2, который как раз и используется для ударов средней глубины, за довольно короткий срок получил важные модернизации: теперь он способен нести больше полезной нагрузки, а кроме того была увеличена дальность полета (до 370 км). Также модернизация позволяет использовать этот дрон не просто как ударный БпЛА, но и как платформу для запуска FPV-дронов и авиационных неуправляемых ракет, а это делает атаку масштабнее, усложняет реагирование на нее со стороны врага.