В Крыму поражены два вражеских корабля военного обеспечения

«Волга» и «Вятка» в доке судостроительного завода «Залив»

Бойцы "Альфы" СБУ нанесли успешные удары по судам военного обеспечения, находившимся на территории судостроительного завода "Затока" во временно оккупированной Керчи. Также были поражены средства противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Службы безопасности.

В ходе спецоперации беспилотники СБУ ударили по кабельным судам проекта 15310 "Волга" и "Вятка", а также по грузопассажирскому парому "Петропавловск", готовность которого составляла 96%. В результате ударов на них возник масштабный пожар.

"Волга" и "Вятка" строились для минобороны РФ. Их назначение — развертывание системы гидроакустического наблюдения "Гармония" для подводной военной разведки. Кроме того, они могут устанавливать неконтактные мины для поражения кораблей, подводных трубопроводов, кабелей и других объектов критической инфраструктуры. Стоимость каждого из этих судов составляет сотни миллионов долларов.

"Кроме того, беспилотники СБУ поразили вооружение и радиолокационную станцию из состава зенитного ракетного комплекса С-400, который прикрывал район Керченского пролива", — говорится в сообщении Службы безопасности.

Уничтожение средств ПВО открывает путь для новых высокоточных ударов, а вывод из строя кораблей и портовой инфраструктуры подрывает возможности оккупантов обеспечивать свою группировку.

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Украина проводит целенаправленную операцию по перерезанию логистического сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом, а также уничтожает военные объекты врага на полуострове.

Военные с помощью middle-strike БпЛА нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня. Уже 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное близ Армянска – были атакованы 11 июня. 23 июня Силы специальных операций заявили об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал.

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Как рассказали в Центре мультидоменных операций "Фаланга", для подобных целей они активно используют "мидлстрайки" от Fire Point. Примечательно, что их дрон FP-2, который как раз и используется для ударов средней глубины, за довольно короткий срок получил важные модернизации: теперь он способен нести больше полезной нагрузки, а кроме того была увеличена дальность полета (до 370 км). Также модернизация позволяет использовать этот дрон не просто как ударный БпЛА, но и как платформу для запуска FPV-дронов и авиационных неуправляемых ракет, а это делает атаку масштабнее, усложняет реагирование на нее со стороны врага.