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Операция по Крыму четко просчитана, Украина рассчитывает на поддержку партнеров - Зеленский

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Зеленский заявил, что операция по Крыму просчитана и не позволяет России затягивать войну. Украина обсудила с G7 дополнительные решения, которые зависят от международной поддержки.

Операция по Крыму четко просчитана, Украина рассчитывает на поддержку партнеров - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы не позволяют России использовать временно оккупированные территории как инструмент для затягивания войны и закрепления оккупации. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

На юге нашей страны, в Крыму, на Донетчине и Луганщине мы не позволяем России использовать наши земли как инструмент затягивания войны и превращения оккупации в бесконечную

- сказал Зеленский.

Президент отдельно подчеркнул важность операции по временно оккупированному Крыму.

"Наша операция, в частности по Крыму, четко просчитана", – отметил глава государства, добавив, что ход событий подтверждает правильность выбранного подхода.

По словам Зеленского, во время консультаций с партнерами в рамках G7 Украина обсудила дополнительные решения, реализация которых зависит от международной поддержки.

Если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир

- заявил Президент.

Он добавил, что Украина рассчитывает на положительный ответ союзников и подчеркнул, что партнеры хорошо понимают, о каких именно потребностях украинской стороны идет речь.

Напомним

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары нанесли с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска – были атакованы 11 июня. 

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены  КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

В ночь против 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северокрымский канал. Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

Ольга Розгон

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