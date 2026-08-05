"Это спасёт много жизней": Зеленский обсудил с лидером Финляндии защиту Украины от баллистических ракет

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом возможную помощь Киеву для усиления защиты от российских баллистических ракет. Об этом глава государства 5 августа сообщил в социальных сетях, передает УНН.

По словам главы государства, Украина нуждается в постоянных поставках ракет для систем противовоздушной обороны, поскольку российские войска ежедневно наносят удары по украинским городам и общинам.

"Обсудили с Алексом Стуббом, как Финляндия может помочь нашей защите от российских атак баллистическими ракетами. Мы понимаем, какое количество ракет для систем ПВО есть в мире. И они ежедневно нужны в Украине, ежедневно нам нужно защищаться от этих российских ударов", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вклад каждой страны-партнера в укрепление украинской противовоздушной обороны поможет спасти жизни людей. Он также поблагодарил Стубба за оперативную реакцию и готовность поддержать Украину.

Отдельно стороны обсудили дипломатические усилия, направленные на завершение войны и принуждение России к миру.

"Когда Путин не сможет убивать людей, он будет вынужден искать выход из этой войны. Только достаточная поддержка Украины и принуждение России могут способствовать миру", — подчеркнул Зеленский.

Напомним

Зеленский обсудил с Рютте поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских ударов.