На видео в сети водитель назвался сотрудником СВР во время конфликта с полицией, это не соответствует действительности - внешняя разведка

Служба внешней разведки Украины после появления в сети видео, на котором водитель Toyota, конфликтуя с полицией, назвался сотрудником СВРУ, опровергла утверждения о принадлежности водителя к своим сотрудникам, пишет УНН.

В Интернете распространяется видео, на котором водитель автомобиля Toyota, вступивший в конфликт с представителями Национальной полиции, представляется сотрудником Службы внешней разведки Украины. Служба внешней разведки Украины официально сообщает: указанный гражданин не был и не является сотрудником Службы внешней разведки Украины, а его утверждения о принадлежности к СВРУ не соответствуют действительности - говорится в заявлении СВР Украины.

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