На видео в сети водитель назвался сотрудником СВР во время конфликта с полицией, это не соответствует действительности - внешняя разведка
Киев • УНН
В сети распространяется видео, где водитель Toyota, конфликтуя с полицией, назвался сотрудником СВРУ. Служба внешней разведки официально заявила, что этот гражданин не является её сотрудником.
Служба внешней разведки Украины после появления в сети видео, на котором водитель Toyota, конфликтуя с полицией, назвался сотрудником СВРУ, опровергла утверждения о принадлежности водителя к своим сотрудникам, пишет УНН.
В Интернете распространяется видео, на котором водитель автомобиля Toyota, вступивший в конфликт с представителями Национальной полиции, представляется сотрудником Службы внешней разведки Украины. Служба внешней разведки Украины официально сообщает: указанный гражданин не был и не является сотрудником Службы внешней разведки Украины, а его утверждения о принадлежности к СВРУ не соответствуют действительности
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