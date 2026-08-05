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США аннулировали визу посла Бразилии из-за дипломатического спора с правительством Лулы

Киев • УНН

 • 7554 просмотра

Администрация Трампа аннулировала визу посла Бразилии в ответ на отказ Бразилии выдать визы американским дипломатам. Бразилия назвала это политическим давлением, но посла не выслали.

США аннулировали визу посла Бразилии из-за дипломатического спора с правительством Лулы

Администрация президента США Дональда Трампа аннулировала визу посла Бразилии в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро Виотти на фоне дипломатического конфликта с правительством президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным Государственного департамента США, решение стало ответом на отказ Бразилии выдать визы двум американским дипломатам, которые планировали посетить страну перед предстоящими выборами, а также из-за задержки с утверждением кандидатуры посла США в Бразилии, предложенной Дональдом Трампом.

Американские чиновники отметили, что этот шаг несколько раз откладывали, надеясь, что бразильская сторона изменит свою позицию. В то же время в Вашингтоне заявили, что решение могут быстро пересмотреть, если Бразилия согласует кандидатуру американского посла.

Бразилия обвинила США в политическом давлении

Правительство Бразилии заявило, что Вашингтон нарушил международное право, обнародовав кандидатуру посла до получения официального согласия Бразилии, как это предусматривает Венская конвенция о дипломатических сношениях.

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В Бразилиа также назвали аннулирование визы политически мотивированным шагом, направленным на влияние на президентские выборы, которые должны состояться в октябре.

Несмотря на отмену визы, по информации AP, посла Марию Луизу Рибейро Виотти не будут высылать из США. Она сможет продолжить выполнение своих обязанностей, если дипломатический спор между странами будет урегулирован.

Отношения между администрациями Трампа и Лулы остаются напряженными из-за разногласий во внешней политике, в частности касательно Венесуэлы и Кубы, а также из-за поддержки Трампом бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

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Степан Гафтко

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