Бразилия отказала в визах американским дипломатам из-за опасений вмешательства в выборы
Киев • УНН
Бразилия отказала в выдаче виз двум высокопоставленным чиновникам Госдепа США, которых администрация Трампа планировала направить в страну перед выборами 4 октября. Власти расценили запланированный визит как вмешательство в избирательный процесс.
Бразилия отказала в выдаче виз двум высокопоставленным чиновникам Государственного департамента США, которых администрация Дональда Трампа планировала направить в страну перед президентскими выборами 4 октября. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило отказ в выдаче виз. По данным Bloomberg, бразильские власти расценили запланированный визит как вмешательство в избирательный процесс.
По информации The Washington Post, в делегацию должны были войти помощник госсекретаря США Райли Барнс и заместитель помощника госсекретаря Сэмюэл Самсон.
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Государственный департамент подтвердил их планы посетить Бразилиа на следующей неделе, однако не объяснил цель поездки и не прокомментировал, есть ли у администрации Трампа сомнения относительно честности бразильских выборов.
Напряженность между США и Бразилией растет
Президентские выборы в Бразилии состоятся 4 октября. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва стремится к переизбранию, а его главным соперником, по данным опросов, является кандидат от правых сил Флавио Болсонару — сын бывшего президента Жаира Болсонару.
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Напряженность между Вашингтоном и Бразилией усилилась после введения США 25% пошлин на ряд бразильских товаров. Правительство Лулы отвергло обвинения в недобросовестной торговой практике и заявило о попытках вмешательства США во внутренние дела страны.
Bloomberg также отмечает, что в марте бразильские власти аннулировали ранее выданную визу чиновнику Госдепартамента Даррену Битти, заявив, что он предоставил ложную информацию о цели поездки и не сообщил о намерении встретиться с Жаиром Болсонару.
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