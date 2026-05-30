Лула раскритиковал США из-за признания бразильских группировок террористическими

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал решение Соединенных Штатов признать две крупнейшие бразильские преступные организации террористическими и призвал Вашингтон уважать суверенитет его страны. Об этом сообщают международные СМИ, пишет УНН.

Речь идет о группировках "Красная команда" (CV) и "Первая столичная команда" (PCC), которые США официально внесли в список террористических организаций. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эти структуры занимаются наркоторговлей, торговлей оружием и имеют сети, выходящие далеко за пределы Бразилии.

Выступая перед сторонниками, бразильский лидер резко отреагировал на решение Вашингтона.

Мы не потерпим, чтобы к нам относились как к детям. Мы не потерпимо, чтобы к нам относились как к какому-то банановому государству – заявил Лула.

Президент также подчеркнул, что бразильские правоохранительные органы способны самостоятельно бороться с организованной преступностью и призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны.

По словам Рубио, CV и PCC являются одними из самых опасных преступных организаций в регионе, а их деятельность представляет угрозу не только для Бразилии, но и для США.

Лула в ответ заявил: "Не играйте с суверенитетом этой страны. Не играйте с нашей демократией". Он также призвал американские власти сотрудничать в выдаче разыскиваемых преступников, находящихся на территории США.

Решение о признании южноамериканских криминальных группировок террористическими стало частью политики администрации президента Дональда Трампа, которая, по словам американских чиновников, должна расширить возможности для борьбы с транснациональной преступностью.

