Лула раскритиковал США из-за признания бразильских группировок террористическими
Лула раскритиковал США за признание группировок CV и PCC террористическими организациями. Президент призвал Вашингтон уважать суверенитет Бразилии.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал решение Соединенных Штатов признать две крупнейшие бразильские преступные организации террористическими и призвал Вашингтон уважать суверенитет его страны. Об этом сообщают международные СМИ, пишет УНН.
Детали
Речь идет о группировках "Красная команда" (CV) и "Первая столичная команда" (PCC), которые США официально внесли в список террористических организаций. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эти структуры занимаются наркоторговлей, торговлей оружием и имеют сети, выходящие далеко за пределы Бразилии.
Лула заявил о защите суверенитета
Выступая перед сторонниками, бразильский лидер резко отреагировал на решение Вашингтона.
Мы не потерпим, чтобы к нам относились как к детям. Мы не потерпимо, чтобы к нам относились как к какому-то банановому государству
Президент также подчеркнул, что бразильские правоохранительные органы способны самостоятельно бороться с организованной преступностью и призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны.
Вашингтон настаивает на угрозе от группировок
По словам Рубио, CV и PCC являются одними из самых опасных преступных организаций в регионе, а их деятельность представляет угрозу не только для Бразилии, но и для США.
Лула в ответ заявил: "Не играйте с суверенитетом этой страны. Не играйте с нашей демократией". Он также призвал американские власти сотрудничать в выдаче разыскиваемых преступников, находящихся на территории США.
Решение о признании южноамериканских криминальных группировок террористическими стало частью политики администрации президента Дональда Трампа, которая, по словам американских чиновников, должна расширить возможности для борьбы с транснациональной преступностью.
