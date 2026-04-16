Президент Бразилии Лула поддержал Папу Льва после критики Трампа
Киев • УНН
Президент Бразилии выразил солидарность понтифику из-за его призывов к миру. Трамп назвал Папу слабым после слов о недопустимости ударов по Ирану.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил в защиту Папы Римского Льва XIV на фоне публичного конфликта понтифика с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
В видеообращении к конференции епископов Бразилии Лула выразил поддержку главе Католической церкви и раскритиковал его оппонентов.
Моя глубочайшая солидарность с Папой Львом XIV. На протяжении всей истории человечества защитники мира и угнетенных подвергались нападкам со стороны влиятельных людей, которые считают себя божествами, которым следует поклоняться. Лучше иметь сердце, полное любви, чем силу оружия и денег
Причина конфликта
Напряжение возникло после заявлений Папы Льва XIV о войне, в частности его слов о том, что Бог не благословляет тех, кто ведет бомбардировки. Также понтифик назвал неприемлемыми угрозы по уничтожению Ирана.
В ответ Дональд Трамп резко раскритиковал Папу, заявив, что тот слаб в вопросах безопасности и поддается влиянию левых политических сил.
Папа Лев XIV ранее призывал к миру и диалогу, подчеркивая необходимость дипломатических решений на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Заявление Лулы прозвучало на фоне его предвыборной кампании – 80-летний президент Бразилии планирует баллотироваться на новый срок осенью этого года.
