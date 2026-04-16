В Киеве в результате ночного ракетного удара погиб 12-летний ребенок, ранены 4 медика
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полиция
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
Президент Бразилии Лула поддержал Папу Льва после критики Трампа

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Президент Бразилии выразил солидарность понтифику из-за его призывов к миру. Трамп назвал Папу слабым после слов о недопустимости ударов по Ирану.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил в защиту Папы Римского Льва XIV на фоне публичного конфликта понтифика с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В видеообращении к конференции епископов Бразилии Лула выразил поддержку главе Католической церкви и раскритиковал его оппонентов.

Моя глубочайшая солидарность с Папой Львом XIV. На протяжении всей истории человечества защитники мира и угнетенных подвергались нападкам со стороны влиятельных людей, которые считают себя божествами, которым следует поклоняться. Лучше иметь сердце, полное любви, чем силу оружия и денег

– сказал он.

Причина конфликта

Напряжение возникло после заявлений Папы Льва XIV о войне, в частности его слов о том, что Бог не благословляет тех, кто ведет бомбардировки. Также понтифик назвал неприемлемыми угрозы по уничтожению Ирана.

В ответ Дональд Трамп резко раскритиковал Папу, заявив, что тот слаб в вопросах безопасности и поддается влиянию левых политических сил.

Папа Лев XIV ранее призывал к миру и диалогу, подчеркивая необходимость дипломатических решений на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Заявление Лулы прозвучало на фоне его предвыборной кампании – 80-летний президент Бразилии планирует баллотироваться на новый срок осенью этого года.

