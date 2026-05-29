Под Киевом вражеский дрон попал в технический балкон многоэтажки
Киев • УНН
В Броварах вражеский БПЛА попал в технический балкон многоэтажки на Торгмаше. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
В Броварах под Киевом вражеский беспилотник попал в технический балкон многоэтажки. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.
Поступило сообщение о попадании БПЛА в технический балкон многоэтажки на Торгмаше. Пострадавшие отсутствуют, частично повреждена внешняя отделка стены на балконе
По его словам, на месте происшествия работают все экстренные и специализированные службы.
