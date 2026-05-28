Рада провалила голосование за декриминализацию порно
Киев • УНН
Рада отклонила законопроект №12191 о декриминализации порнографии. За инициативу проголосовали 207 депутатов, чего недостаточно для принятия решения.
Верховная Рада не поддержала законопроект №12191 о декриминализации порнографии в Украине, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
"№12191 – закон о декриминализации порно. "За" основу - 207", - написал в соцсетях нардеп Ярослав Железняк.
Необходимое количество голосов для прохождения документа - 226.
"В современной демократической Украине и дальше будут бросать в тюрьму на 7 лет за то, что взрослые люди будут друг другу свои обнаженные фото присылать", - прокомментировал Железняк, который является одним из соавторов документа.
Напомним
Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о "декриминализации порно" еще в 2024 году.
Документ должен был изменить статью 301 УК Украины относительно хранения и распространения контента интимного характера.
В прошлом году петиция о декриминализации порнографии, созданная моделью OnlyFans Светланой Дворниковой, набрала более 25 тысяч подписей.