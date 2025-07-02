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Петиція про декриміналізацію порно набрала 25 тисяч підписів

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Електронна петиція щодо декриміналізації порнографії, створена моделлю OnlyFans Світланою Дворніковою, набрала понад 25 тисяч підписів. Авторка закликає Президента підтримати законопроєкт №12191, який має на меті легалізувати контент для дорослих через зміни до Кримінального кодексу України.

Петиція про декриміналізацію порно набрала 25 тисяч підписів

Електронна петиція на сайті Президента України з проханням декриміналізувати порнографію набрала понад 25 тисяч підписів. Її створила модель інтернет-платформи еротичного контенту OnlyFans Світлана Дворнікова.

Деталі

Заклик до Президента легалізувати у країні контент для дорослих модель OnlyFans розмістила 27 червня. І за неповний тиждень ініціатива набрала необхідну підтримку.

Авторка петиції просить главу держави сприяти підтримці законопроєкту №12191 від 11.11.2024 року "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності".

Цей законопроєкт - крок до справедливості, захисту прав людини та приведення нашого законодавства до тих стандартів цивілізованого світу, за які Україна зараз проливає кров... Моя робота - це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники - повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів?

- зазначила ініціаторка петиції.

Вона стверджує, що за п’ять років діяльності на платформі OnlyFans сплатила понад 40 мільйонів гривень податків до державного бюджету. Попри це, проти неї було відкрито кримінальне провадження за статтею 301 Кримінального кодексу України про ввезення, виготовлення чи розповсюдження порнографії.

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За словами моделі, у процесі розслідування правоохоронці дали їй зрозуміти, що кримінальну справу можна "закрити" за винагороду. Вона ставить під сумнів правомірність обвинувачень:

Наші солдати гинуть за свободу, а наша поліція витрачає час і кошти на "контрольні закупівлі" еротичного контенту за рахунок платників податків. Кожна така операція означає, що поліція не займалась розслідуванням реальних злочинів

- додала Дворнікова.

У петиції також зазначено, що лише у 2024 році 350 українських моделей, які працюють на платформі OnlyFans, задекларували сукупний дохід у понад 305 мільйонів гривень. Із цієї суми до державного бюджету було сплачено 59 мільйонів гривень податків. За словами авторки, сама платформа щороку перераховує понад 1 мільйон доларів у вигляді податків до української скарбниці.

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Порівнюючи ситуацію з іншими країнами, модель наголошує, що в більшості держав ЄС виробництво еротичного контенту серед повнолітніх не вважається правопорушенням. Вона закликає переглянути українське законодавство та "приєднатися до цивілізованого світу".

Нагадаємо

У 2023 році законодавці анонсували розгляд парламентом законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини". У проєкті були прописані зміни, які мали би допомогти декриміналізувати відео сексуального характеру в Україні. Проте та ініціатива так і не стала законом України.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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