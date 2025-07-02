Петиція про декриміналізацію порно набрала 25 тисяч підписів

Електронна петиція на сайті Президента України з проханням декриміналізувати порнографію набрала понад 25 тисяч підписів. Її створила модель інтернет-платформи еротичного контенту OnlyFans Світлана Дворнікова.

Заклик до Президента легалізувати у країні контент для дорослих модель OnlyFans розмістила 27 червня. І за неповний тиждень ініціатива набрала необхідну підтримку.

Авторка петиції просить главу держави сприяти підтримці законопроєкту №12191 від 11.11.2024 року "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності".

Цей законопроєкт - крок до справедливості, захисту прав людини та приведення нашого законодавства до тих стандартів цивілізованого світу, за які Україна зараз проливає кров... Моя робота - це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники - повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів?