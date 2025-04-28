Українські моделі OnlyFans заробили понад 100 млн дол. за два роки – Кравченко

Українські моделі платформи OnlyFans протягом 2020-2022 років заробили 111 млн дол. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтерв'ю Економічній правді, передає УНН.

606 (податкових) перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок. Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 мільйона гривень. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 мільйона гривень. Загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам – 111 мільйонів доларів - розповів Кравченко.

За даними ДПС, у 2020-2022 роках 5435 українців отримували доходи від розміщення контенту на OnlyFans. Сумарно у них було 7036 зареєстрованих акаунтів (платформа дозволяє реєструвати декілька акаунтів на одну людину).

Блокування сторінок українців на OnlyFans через борг: Кравченко розповів, чи були такі звернення від ДПС

У вересні 2024 року ДПС отримала дані про цих українців у межах обміну податковою інформацією з Великою Британією, де зареєстрована компанія Fenix International Ltd, якій і належить OnlyFans. Отримавши ці дані, українські податківці почали направляти особам, які отримували доходи від цієї платформи, запити з проханням надати декларацію або з вимогою заплатити податок.

За словами Кравченка, сумарно було надіслано 5126 таких запитів. Деякі з моделей OnlyFans вирішили добровільно подати декларацію та сплатити податки.

748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу – 356 мільйонів гривень - зазначив Кравченко.

За словами Кравченка, частина моделей OnlyFans зареєстрували ФОПи та сплачують єдиний податок. Натомість частина таких осіб декларують доходи як фізичні особи, а отже сплачують 18% податку на доходи та 1,5% військового збору (з 2025 року ставка цього збору зросла до 5%).

ДПС отримала дані про понад 5000 фізосіб, що мають акаунти на OnlyFans - Кравченко

У деяких випадках моделі могли співпрацювати з OnlyFans-агенціями та отримувати "на руки" лише близько 20% від того доходу, який переказувала платформа. Решту забирала агенція як плату за свої послуги.

Відтак, розмір податку, який від них вимагає ДПС, може дорівнювати розміру отриманого такими моделями фактичного доходу.

Кравченко радить у таких випадках надавати податковій додаткові дані та відомості, які підтверджують те, що вони отримували менший дохід.

Якщо хтось отримав менше, ніж податкова рахує, треба надати всі документи, які це підтверджують. Ми будемо об'єктивно і прозоро розглядати кожну ситуацію. Якщо є скарги або невирішені питання, давайте вирішимо їх у досудовому порядку - додав він.

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

Доповнення

Торік парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12191 про "декриміналізацію порно" 11 голосами "за". Документ має змінити статтю 301 КК щодо зберігання та поширення контенту інтимного характеру.

Нардеп Железняк пояснював, що йдеться саме про декриміналізацію порно, адже вона легалізована, й Україна вже як пару років збирає мільйони податків з того ж самого OnlyFans.

Нардеп коротко розповів, що передбачається:



Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років. Все.

У січні цього року голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що Нацполіція не підтримує ініціативу щодо декриміналізації порнографії. Вигівський зазначав, що законопроєкт потребує доопрацювання та суперечить деяким законам.

Він повідомляв, що у 2024 році було зареєстровано майже 2 тис. кримінальних правопорушень за ст. 301-1 ККУ (Дитяча порнографія).

Вся ця легалізація призведе до того, що все це буде доступно для повнолітніх. Зараз війна й росіяни дестабілізують ситуацію різними кібератаками, гібридними атаками, тому це може стати додатковим напрямком для їх спекуляції - вважає Вигівський.

Також, на його думку, це матиме негативний вплив на моральні цінності, зокрема дітей.