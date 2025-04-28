Украинские модели OnlyFans заработали более 100 млн долл. за два года – Кравченко

Украинские модели платформы OnlyFans в течение 2020-2022 годов заработали 111 млн долл. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в интервью Экономической правде, передает УНН.

606 (налоговых) проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок. Плательщики обжалуют в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам – 111 миллионов долларов - рассказал Кравченко.

По данным ГНС, в 2020-2022 годах 5435 украинцев получали доходы от размещения контента на OnlyFans. Суммарно у них было 7036 зарегистрированных аккаунтов (платформа позволяет регистрировать несколько аккаунтов на одного человека).

Блокировка страниц украинцев на OnlyFans из-за долга: Кравченко рассказал, были ли такие обращения от ГНС

В сентябре 2024 года ГНС получила данные об этих украинцах в рамках обмена налоговой информацией с Великобританией, где зарегистрирована компания Fenix International Ltd, которой и принадлежит OnlyFans. Получив эти данные, украинские налоговики начали направлять лицам, получавшим доходы от этой платформы, запросы с просьбой предоставить декларацию или с требованием заплатить налог.

По словам Кравченко, суммарно было отправлено 5126 таких запросов. Некоторые из моделей OnlyFans решили добровольно подать декларацию и уплатить налоги.

748 человек подали налоговые декларации. Сумма задекларированного ими дохода – 356 миллионов гривен - отметил Кравченко.

По словам Кравченко, часть моделей OnlyFans зарегистрировали ФЛП и уплачивают единый налог. В то же время часть таких лиц декларируют доходы как физические лица, а следовательно, уплачивают 18% налога на доходы и 1,5% военного сбора (с 2025 года ставка этого сбора возросла до 5%).

ГНС получила данные о более 5000 физлиц, имеющих аккаунты на OnlyFans - Кравченко

В некоторых случаях модели могли сотрудничать с OnlyFans-агентствами и получать "на руки" лишь около 20% от того дохода, который перечисляла платформа. Остальное забирало агентство в качестве платы за свои услуги.

Следовательно, размер налога, который от них требует ГНС, может равняться размеру полученного такими моделями фактического дохода.

Кравченко советует в таких случаях предоставлять налоговой дополнительные данные и сведения, подтверждающие то, что они получали меньший доход.

Если кто-то получил меньше, чем налоговая считает, надо предоставить все документы, которые это подтверждают. Мы будем объективно и прозрачно рассматривать каждую ситуацию. Если есть жалобы или нерешенные вопросы, давайте решим их в досудебном порядке - добавил он.

В Украине за работу на OnlyFans вынесено шесть приговоров за 3 года

Дополнение

В прошлом году парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о "декриминализации порно" 11 голосами "за". Документ должен изменить статью 301 УК относительно хранения и распространения контента интимного характера.

Нардеп Железняк объяснял, что речь идет именно о декриминализации порно, ведь она легализована, и Украина уже как пару лет собирает миллионы налогов с того же самого OnlyFans.

Нардеп коротко рассказал, что предполагается:



Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все.

В январе этого года глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что Нацполиция не поддерживает инициативу по декриминализации порнографии. Выговский отмечал, что законопроект требует доработки и противоречит некоторым законам.

Он сообщал, что в 2024 году было зарегистрировано почти 2 тыс. уголовных правонарушений по ст. 301-1 УКУ (Детская порнография).

Вся эта легализация приведет к тому, что все это будет доступно для совершеннолетних. Сейчас война и россияне дестабилизируют ситуацию разными кибератаками, гибридными атаками, поэтому это может стать дополнительным направлением для их спекуляции - считает Выговский.

Также, по его мнению, это будет иметь негативное влияние на моральные ценности, в частности детей.