Украинские модели OnlyFans заработали более 100 млн долл. за два года – Кравченко
Киев • УНН
Украинские модели OnlyFans заработали 111 млн долл. в 2020-2022 годах. ГНС получила данные о 5435 украинцах, получавших доходы от платформы.
Украинские модели платформы OnlyFans в течение 2020-2022 годов заработали 111 млн долл. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в интервью Экономической правде, передает УНН.
606 (налоговых) проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок. Плательщики обжалуют в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам – 111 миллионов долларов
По данным ГНС, в 2020-2022 годах 5435 украинцев получали доходы от размещения контента на OnlyFans. Суммарно у них было 7036 зарегистрированных аккаунтов (платформа позволяет регистрировать несколько аккаунтов на одного человека).
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В сентябре 2024 года ГНС получила данные об этих украинцах в рамках обмена налоговой информацией с Великобританией, где зарегистрирована компания Fenix International Ltd, которой и принадлежит OnlyFans. Получив эти данные, украинские налоговики начали направлять лицам, получавшим доходы от этой платформы, запросы с просьбой предоставить декларацию или с требованием заплатить налог.
По словам Кравченко, суммарно было отправлено 5126 таких запросов. Некоторые из моделей OnlyFans решили добровольно подать декларацию и уплатить налоги.
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По словам Кравченко, часть моделей OnlyFans зарегистрировали ФЛП и уплачивают единый налог. В то же время часть таких лиц декларируют доходы как физические лица, а следовательно, уплачивают 18% налога на доходы и 1,5% военного сбора (с 2025 года ставка этого сбора возросла до 5%).
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В некоторых случаях модели могли сотрудничать с OnlyFans-агентствами и получать "на руки" лишь около 20% от того дохода, который перечисляла платформа. Остальное забирало агентство в качестве платы за свои услуги.
Следовательно, размер налога, который от них требует ГНС, может равняться размеру полученного такими моделями фактического дохода.
Кравченко советует в таких случаях предоставлять налоговой дополнительные данные и сведения, подтверждающие то, что они получали меньший доход.
Если кто-то получил меньше, чем налоговая считает, надо предоставить все документы, которые это подтверждают. Мы будем объективно и прозрачно рассматривать каждую ситуацию. Если есть жалобы или нерешенные вопросы, давайте решим их в досудебном порядке
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Дополнение
В прошлом году парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о "декриминализации порно" 11 голосами "за". Документ должен изменить статью 301 УК относительно хранения и распространения контента интимного характера.
Нардеп Железняк объяснял, что речь идет именно о декриминализации порно, ведь она легализована, и Украина уже как пару лет собирает миллионы налогов с того же самого OnlyFans.
Нардеп коротко рассказал, что предполагается:
Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все.
В январе этого года глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что Нацполиция не поддерживает инициативу по декриминализации порнографии. Выговский отмечал, что законопроект требует доработки и противоречит некоторым законам.
Он сообщал, что в 2024 году было зарегистрировано почти 2 тыс. уголовных правонарушений по ст. 301-1 УКУ (Детская порнография).
Вся эта легализация приведет к тому, что все это будет доступно для совершеннолетних. Сейчас война и россияне дестабилизируют ситуацию разными кибератаками, гибридными атаками, поэтому это может стать дополнительным направлением для их спекуляции
Также, по его мнению, это будет иметь негативное влияние на моральные ценности, в частности детей.