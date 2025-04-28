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Блокировка страниц украинцев на OnlyFans из-за долга: Кравченко рассказал, были ли такие обращения от ГНС

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Руслан Кравченко заявил, что ГНС не обращалась в компанию, которой принадлежит OnlyFans, по поводу блокировки страниц украинцев с долгами.

Блокировка страниц украинцев на OnlyFans из-за долга: Кравченко рассказал, были ли такие обращения от ГНС

Государственная налоговая служба не обращалась в компанию Fenix International Ltd, которой принадлежит OnlyFans, с просьбой заблокировать страницы украинцев, у которых есть налоговый долг. Об этом сообщил председатель ГНСУ  Руслан Кравченко в интервью Экономической правде, передает УНН

На вопрос, обращалась ли ГНС в компанию Fenix International Ltd, которой принадлежит OnlyFans, с просьбой заблокировать страницы украинцев, у которых есть налоговый долг, Кравченко ответил: "Не обращалась".

Также Кравченко прокомментировал, планирует ли налоговая обращаться.

Я уверен, что все субъекты хозяйствования, получившие доход, уплатят налог либо добровольно, либо после суда, либо после документальных проверок. Мы должны выполнять стратегию реформирования Государственной налоговой службы, которая предусматривает увеличение доверия и увеличение добровольной уплаты налогов

- сказал Кравченко.

Заметим, что в Украине существует определенная двусмысленность с OnlyFans. Ведь, с одной стороны, государство признает преступлением размещение того контента, который преимущественно размещают на OnlyFans. С другой стороны, государство просит уплатить налоги с доходов, полученных от такой преступной деятельности.

На вопрос, что делать этим людям, председатель Государственной налоговой ответил: "Я не орган досудебного расследования, я – председатель ГНС. У меня есть информация, что резиденты Украины получают доход и по закону они должны платить налог. Некоторые из этих лиц зарегистрировали ФЛП и платят добровольные налоги".

Кравченко отметил, что украинцы могут работать как ФЛП, если в пределах лимитов и правильно выберут КВЭД (вид экономической деятельности).

ГНС получила данные о более 5000 физлиц, имеющих аккаунты на OnlyFans - Кравченко28.04.25, 09:27 • 670 просмотров

На уточняющий вопрос,  если человек подаст декларацию о доходах, полученных от размещения порнографического контента, не подпадет ли он под статью 209 Уголовного кодекса "Легализация доходов, полученных преступным путем", Кравченко ответил: "Я не могу комментировать эту информацию, потому что я не наделен функцией органа досудебного расследования. Я не имею права зарегистрировать уголовное производство. Я не специалист во всем. Я выполняю закон".

Издание отмечает, что налоговая сотрудничает с правоохранительными органами в этом контексте и, например, передала данные об этих украинцах в БЭБ. Затем представители БЭБ пришли к моделям и начали вызывать их на допрос по делу по 301 статье Уголовного кодекса ("Изготовление и распространение порно").

На это Кравченко заметил, что БЭБ – это отдельный орган.

"Я их деятельность не имею права комментировать", - сказал Кравченко.

Кроме того, Кравченко прокомментировал информацию, что базы данных об украинцах можно свободно приобрести за 400 долларов.

Лица, которые продают и "сливают" эту информацию, должны нести уголовную ответственность. Если будет информация, что это кто-то из налоговой, то у меня реакция будет очень быстрая и жесткая. Я буду сотрудничать с каждым органом досудебного расследования, который будет расследовать эти факты

- подчеркнул Кравченко.

В Украине более пяти тысяч моделей OnlyFans в 2022 году заработали почти 80 млн долларов в Украине12.11.24, 18:52 • 30081 просмотр

Дополнение

В прошлом году парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о "декриминализации порно" 11 голосами "за". Документ должен изменить статью 301 УК относительно хранения и распространения контента интимного характера.

Нардеп Железняк объяснял, что речь идет именно о декриминализации порно, ведь она легализована, и Украина уже как пару лет собирает миллионы налогов с того же самого OnlyFans.

Нардеп коротко рассказал, что предполагается: "Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все".

В январе этого года председатель Нацполиции Иван Выговский заявил, что Нацполиция не поддерживает инициативу по декриминализации порнографии. Выговский отмечал, что законопроект требует доработки и противоречит некоторым законам.

Он сообщал, что в 2024 году было зарегистрировано почти 2 тыс. уголовных правонарушений по ст. 301-1 УКУ (Детская порнография).

"Вся эта легализация приведет к тому, что все это будет доступно для совершеннолетних. Сейчас война и россияне дестабилизируют ситуацию различными кибератаками, гибридными атаками, поэтому это может стать дополнительным направлением для их спекуляции", - считает Выговский.

Также, по его мнению, это окажет негативное влияние на моральные ценности, в частности детей.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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