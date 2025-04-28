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ГНС получила данные о более 5000 физлиц, имеющих аккаунты на OnlyFans - Кравченко

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Государственная налоговая служба получила информацию о 5 435 украинцах, которые использовали 7 036 аккаунтов на OnlyFans.

ГНС получила данные о более 5000 физлиц, имеющих аккаунты на OnlyFans - Кравченко

Государственная налоговая служба получила информацию о 5 435 физических лицах, которые зарегистрировали и использовали в своей деятельности 7 036 аккаунтов на OnlyFans. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в интервью Экономической правде, передает УНН.

Кравченко прокомментировал то, что в сентябре 2024 года ГНС получила данные от британской налоговой обо всех украинцах, которые получали доходы на платформе OnlyFans.

От других стран также получаем данные об украинцах. Почему я с послами встречаюсь? Потому что я хочу, чтобы мы обменивались информацией лучше и быстрее. Например, Чехия сообщила, что по их подозрению украинская компания незаконно получила 11,5 миллиона евро при возмещении НДС. Мы вместе с правоохранительными органами отработали эту информацию

- рассказал Кравченко.

По его словам, поскольку Британия и другие страны предоставляют ГНС ту или иную информацию, налоговая может ее использовать и государственный бюджет будет получать еще больше денег.

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Те, кто находятся в тени или не платят налоги, мы до них доберемся

- подчеркнул Кравченко.

На вопрос о скольких украинцах, которые зарабатывали средства на OnlyFans, налоговая получила информацию, Кравченко ответил: "Относительно 5 435 физических лиц, которые зарегистрировали и использовали в своей деятельности 7 036 аккаунтов. Мы провели 759 документальных проверок. Сумма денежного обязательства составляет более 250 миллионов гривен".

Кравченко сообщил, что запланировано еще 346 документальных проверок.

606 проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок. Плательщики обжалуют в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам – 111 миллионов долларов

- рассказал Кравченко.

Глава налоговой отметил, что 111 миллионов долларов выплаченного дохода физическим лицам – это с 2020-го по 2022-й годы.

"Также мы направили 5 126 запросов налогоплательщикам. 748 человек подали налоговые декларации. Сумма задекларированного ими дохода – 356 миллионов гривен", - сказал Кравченко.

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Также Кравченко прокомментировал, кто инициировал запрос в Британию.

На вопрос или  кто-то в ГНС увидел, что есть такая платформа, и решил проверить, сколько денег там зарабатывают украинцы, Кравченко ответил: "Великобритания направила нам информацию".

Глава налоговой пояснил, что физлица, которые получают доходы и являются налоговыми резидентами Украины, по закону должны платить налоги.

Также по КИК (контролируемые иностранные компании – ЭП) нужно подавать декларацию, если они получают доходы за границей. Мы работаем по всем направлениям, где люди должны платить налоги

- добавил Кравченко.

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Анна Мурашко

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