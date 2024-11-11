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В Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно: что он предусматривает

В Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно: что он предусматривает

Киев  •  УНН

13:42 • 6289 просмотра

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В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии. Документ предусматривает отмену уголовной ответственности за хранение и распространение видео интимного характера, кроме особых случаев.

Группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде доработанный законопроект о декриминализации порно, который будет предусматривать исключение уголовной ответственности за съемку и распространение видео интимного характера. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Мы зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно. Эта версия более консервативна, но после более года дискуссии с комитетом и рабочей группой, я рад сообщить о достижении компромисса 

- сообщил Железняк.

По его словам, законопроект меняет статью 301 Уголовного кодекса, чтобы людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет.

Уголовная ответственность остается исключительно за: порно без согласия (порнопомста, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия), порно с детьми и распространение среди детей (здесь еще и усиливаем) 

- добавил Железняк.

Он подчеркнул, что это не "легализация порно", а именно "декриминализация порно", ведь сейчас по статье 301 украинцев могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото.

Напомним

В прошлом году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека.

Павел Башинский

Павел Башинский

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