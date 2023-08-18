Декриміналізація порно: у Раді зареєстрували законопроект

Цитата

"Законопроект про декриміналізацію порно зареєстрований у Раді. №9623", - написав Железняк у Telegram.

Деталі

За його словами, серед авторів законопроекту - 25 нардепів.

Наразі тексту законопроекту №9623 від 18 серпня не оприлюднено.

Його передано на розгляд керівництву парламенту.

Доповнення

Як повідомляв Железняк, законопроект передбачає, що кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди (порнопомста, deep fake); екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія); порно з дітьми і для дітей - щодо цього відповідальність хочуть посилити.

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