Декриминализация порно: в Раде зарегистрировали законопроект

Цитата

"Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623", - написал Железняк в Telegram.

Детали

По его словам, среди авторов законопроекта - 25 нардепов.

На данный момент текст законопроекта №9623 от 18 августа не обнародован.

Он передан на рассмотрение руководству парламента.

Дополнение

Как сообщал Железняк, законопроект предусматривает, что уголовная ответственность останется исключительно за: порно без согласия (порнопомста, deep fake); экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия); порно с детьми и для детей - в этом отношении ответственность хотят ужесточить.

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