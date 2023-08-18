Декриминализация порно: в Раде зарегистрировали законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека. Как сообщил один из инициаторов, нардеп Ярослав Железняк, проект закона направлен на частичную декриминализацию порно, пишет УНН.
Цитата
"Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623", - написал Железняк в Telegram.
Детали
По его словам, среди авторов законопроекта - 25 нардепов.
На данный момент текст законопроекта №9623 от 18 августа не обнародован.
Он передан на рассмотрение руководству парламента.
Дополнение
Как сообщал Железняк, законопроект предусматривает, что уголовная ответственность останется исключительно за: порно без согласия (порнопомста, deep fake); экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия); порно с детьми и для детей - в этом отношении ответственность хотят ужесточить.
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