64% кримінальних справ про порно стосується контенту с дітьми - аналіз
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Більше ніж половина від загального обсягу справ про порноконтент, зафіксованих в Україні, пов'язана з дітьми, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, пише УНН.
Деталі
Протягом семи місяців поточного року було зареєстровано 1943 справи за статтями про порнографію (ст. 301 та 301-1 ККУ).
"Важливо відзначити, що понад 64% всіх справ стосувалися порноконтенту, пов'язаного з дітьми", - зазначають аналітики.
З року в рік кількість проваджень за цими статтями, як повідомляється, зростає, але пік припадає на 2023 рік.
"Якщо середньомісячна кількість справ за контент 18+ у 2021 та 2022 роках росла на 27%, то цьогоріч цей показник зріс вже на 77%", - вказали аналітики.
Доповнення
У парламенті висунули ініціативу з часткової декриміналізації порно. Кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди (порнопомста, deep fake); екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія); порно з дітьми і для дітей - щодо цього відповідальність хочуть посилити.