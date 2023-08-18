64% кримінальних справ про порно стосується контенту с дітьми - аналіз

Деталі

Протягом семи місяців поточного року було зареєстровано 1943 справи за статтями про порнографію (ст. 301 та 301-1 ККУ).

"Важливо відзначити, що понад 64% всіх справ стосувалися порноконтенту, пов'язаного з дітьми", - зазначають аналітики.

З року в рік кількість проваджень за цими статтями, як повідомляється, зростає, але пік припадає на 2023 рік.

"Якщо середньомісячна кількість справ за контент 18+ у 2021 та 2022 роках росла на 27%, то цьогоріч цей показник зріс вже на 77%", - вказали аналітики.

Доповнення

У парламенті висунули ініціативу з часткової декриміналізації порно. Кримінальна відповідальність залишиться виключно за: порно без згоди (порнопомста, deep fake); екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія); порно з дітьми і для дітей - щодо цього відповідальність хочуть посилити.