64% уголовных дел о порно касается контента с детьми - анализ

Детали

В течение семи месяцев текущего года было зарегистрировано 1943 дела по статьям о порнографии (ст. 301 и 301-1 УКУ).

"Важно отметить, что более 64% всех дел касались порноконтента, связанного с детьми", - отмечают аналитики.

Из года в год количество производств по этим статьям, как сообщается, растет, но пик приходится на 2023 год.

"Если среднемесячное количество дел по контенту 18+ в 2021 и 2022 годах росло на 27%, то в этом году этот показатель вырос уже на 77%", - указали аналитики.

Дополнение

В парламенте выдвинули инициативу по частичной декриминализации порно. Уголовная ответственность останется исключительно за: порно без согласия (порнопомста, deep fake); экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия); порно с детьми и для детей - в этом отношении ответственность хотят ужесточить.