64% уголовных дел о порно касается контента с детьми - анализ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Более половины от общего объема дел о порноконтенте, зафиксированных в Украине, связано с детьми, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, пишет УНН.
Детали
В течение семи месяцев текущего года было зарегистрировано 1943 дела по статьям о порнографии (ст. 301 и 301-1 УКУ).
"Важно отметить, что более 64% всех дел касались порноконтента, связанного с детьми", - отмечают аналитики.
Из года в год количество производств по этим статьям, как сообщается, растет, но пик приходится на 2023 год.
"Если среднемесячное количество дел по контенту 18+ в 2021 и 2022 годах росло на 27%, то в этом году этот показатель вырос уже на 77%", - указали аналитики.
Дополнение
В парламенте выдвинули инициативу по частичной декриминализации порно. Уголовная ответственность останется исключительно за: порно без согласия (порнопомста, deep fake); экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия); порно с детьми и для детей - в этом отношении ответственность хотят ужесточить.