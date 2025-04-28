ДПС отримала дані про понад 5000 фізосіб, що мають акаунти на OnlyFans - Кравченко

Державна податкова служба отримала інформацію щодо 5 435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7 036 акаунтів на OnlyFans. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтерв’ю Економічній правді, передає УНН.

Кравченко прокоментував те, що у вересні 2024 року ДПС отримала дані від британської податкової про всіх українців, які отримували доходи на платформі OnlyFans.

Від інших країн також отримуємо дані про українців. Чому я з послами зустрічаюся? Бо я хочу, щоб ми обмінювалися інформацією краще та швидше. Наприклад, Чехія повідомила, що за їх підозрою українська компанія незаконно отримала 11,5 мільйона євро під час відшкодування ПДВ. Ми разом з правоохоронними органами відпрацювали цю інформацію - розповів Кравченко.

За його словами, оскільки Британія та інші країни надають ДПС ту чи іншу інформацію, податкова може її використовувати і державний бюджет буде отримувати ще більше грошей.

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Ті, хто перебувають у тіні або не сплачують податки, ми до них доберемося - наголосив Кравченко.

На запитання про скількох українців, які заробляли кошти на OnlyFans, податкова отримала інформацію, Кравченко відповів: "Щодо 5 435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7 036 акаунтів. Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов'язання становить понад 250 мільйонів гривень".

Кравченко повідомив, що заплановано ще 346 документальних перевірок.

606 перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок. Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 мільйона гривень. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 мільйона гривень. Загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам – 111 мільйонів доларів - розповів Кравченко.

Голова податкової зазначив, що 111 мільйонів доларів виплаченого доходу фізичним особам – це з 2020-го по 2022-й роки.

"Також ми надіслали 5 126 запитів платникам податків. 748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу – 356 мільйонів гривень", - сказав Кравченко.

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Також Кравченко прокоментував, хто ініціював запит до Британії.

На запитання чи хтось у ДПС побачив, що є така платформа, і вирішив перевірити, скільки грошей там заробляють українці, Кравченко відповів: "Велика Британія направила нам інформацію".

Голова податкової пояснив, що фізособи, які отримують доходи і є податковими резидентами України, за законом повинні сплачувати податки.

Також щодо КІКів (контрольовані іноземні компанії – ЕП) потрібно подавати декларацію, якщо вони отримують доходи за кордоном. Ми працюємо за всіма напрямками, де люди повинні платити податки - додав Кравченко.

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