В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні з 2022 рік по 2024 рік винесено шість вироків через створення контенту на платформі OnlyFans. Про це УНН повідомляє з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Згідно з зібраною інформацією з 2022 по 2024 роки п'ятьох жінок та двох чоловіків було визнано винними через роботу на OnlyFans. Жінок в основному через публікації там відвертого контенту, одного чоловіка за розміщення на OnlyFans порнороликів. В основному обвинуваченим були призначені іспитові строк.

Вироки через роботу на OnlyFans

У 2022 році Дніпровський районний суд Києва засудив до двох років умовно дівчину, яка публікувала в фото та відео порнографічного характеру OnlyFans.

Також суд постановив позбавити її права займатися діяльністю щодо виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, а також виготовлення та зберігання відеопродукції порнографічного характеру з метою розповсюдження на 2 роки.

У 2022 році Індустріальний районний суд Дніпропетровська визнав модель OnlyFans винною та призначив їй два роки умовно.

Так, дівчина у Краматорську створила власний аккаунт, у якому зареєструвалась під нікнеймом lilVicki (VIP).

Слідство встановило, що дівчина виготовила невстановлену кількість, але не менше 88 відеозаписів, які є відеопродукцією порнографічного характеру, що містили демонстрацію її оголеного тіла та статевих органів, інших дій сексуального характеру. Вони були опубліковані на сайті OnlyFans.

У вироку зазначено, що її позбавили права обіймати посади, пов`язані з комп`ютерними технологіями чи займатися діяльністю, яка пов`язана з розповсюдженням інформації будь - якого характеру на веб - ресурсах строком на два роки.

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У 2023 році Автозаводський районний суд призначив парі з Кременчука по одному року умовного терміну за те, що вони знімали свій секс й викладали відео на OnlyFans.

Чоловік запропонував своїй цивільній дружині знімати статеві акти між собою та за її участі одноосібно на відеокамеру та завантажувати вказану продукцію на веб-ресурс OnlyFans. Окрім відео були публікації фото порнографічного характеру дівчини.

Зазначається, що за період з червня 2022 року по 14 лютого 2023 року пара заробила 1,594 дол.

Кожен з них має компенсувати процесуальні витрати пов'язані із залученням експертів на суму 13459,24 грн.

У 2024 році Дніпровський районний суд міста Києва оштрафував дівчину родом з Одещини на 35 700 гривень за поширення власних фото та відео порнографічного характеру через платформу OnlyFans.

Окрім того, суд постановив стягнути з дівчини на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 9 844, 64 гривні.

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Шевченківський районний суд Львова у 2024 році призначив модель OnlyFans тюремний вирок з іспитовим терміном на один рік.

Дівчина родом з Львівщини публікувала на платформі фотозображення які згідно з висновком експерта, належить до продукції порнографічного характеру.

Суд постановив також конфіскувати її мобільний телефон марки iPhone 14 з якого вона викладала фото на OnlyFans в дохід держави та стягнути з дівчини витрати за проведення експертиз в сумі 13 631,04 грн в дохід держави.

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська визнав винним підприємця з Кам'янського у розміщенні на OnlyFans порнороликів, які були створені його спільницею. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробуванням на іспитовий строк 1 рік.

Також суд постановив стягнути з підприємця на користь держави вартість проведення експертиз в сумі 15 145 гривень 60 копійок.

Окрім того, суд ухвалив позбавити чоловіка права обіймати посади, пов`язані з ІТ технологіями чи займатись діяльністю, яка пов`язана з розповсюдженням інформації будь-якого характеру на веб-ресурсах на строк 1 рік.

Так, чоловік створив акаунт на OnlyFans, використовуючи персональні дані спільниці та розміщував там відеозаписи порнографічного характеру, які були створені та надіслані йому дівчиною-спільницею. Загалом з 17 січня 2022 року по 30 серпня 2023 року він розмістив на OnlyFans 28 відео.

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OnlyFans та податки

У грудні 2024 року повідомлялося, що 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans, на якій діляться еротичним контентом, задекларували 305,4 млн грн доходу. Вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв у 2024 році, що платформа з дорослим контентом OnlyFans сама платить податки в Україні, але для "акторів-українців" це наразі неможливо, хоча таких - понад 5000 осіб, які заробили лише за три роки понад $120 млн.

Декриміналізація порно в Україні

Торік парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12191 про "декриміналізацію порно" 11 голосами "за". Документ має змінити статтю 301 КК щодо зберігання та поширення контенту інтимного характеру.

Нардеп Железняк пояснював, що йдеться саме про декриміналізацію порно, адже вона легалізована, й Україна вже як пару років збирає мільйони податків з того ж самого OnlyFans.

Нардеп коротко розповів, що передбачається: "Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років. Все".

У січні цього року голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що Нацполіція не підтримує ініціативу щодо декриміналізації порнографії.

Вигівський зазначав, що законопроєкт потребує доопрацювання та суперечить деяким законам.

Він повідомляв, що у 2024 році було зареєстровано майже 2 тис. кримінальних правопорушень за ст. 301-1 ККУ (Дитяча порнографія).

"Вся ця легалізація призведе до того, що все це буде доступно для повнолітніх. Зараз війна й росіяни дестабілізують ситуацію різними кібератаками, гібридними атаками, тому це може стати додатковим напрямком для їх спекуляції", - вважає Вигівський.

Також, на його думку, це матиме негативний вплив на моральні цінності, зокрема дітей.