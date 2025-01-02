OnlyFans-модель Lily Phillips, через скандальний "експеримент" залишилась без можливості орендувати житло

Онліфанс-модель Lily Phillips (Лілі Філіпс) провела "експеримент", в межах якого переспала з 101 чоловіком, і тепер не може орендувати житло.

Про це пише УНН з посиланням на New York Post.

Деталі

У жовтні 23-річна Лілі Філліпс орендувала розкішну квартиру в модному лондонському районі Ноттінг-Хілл вартістю майже 1,9 мільйона доларів, щоб провести свою свій марафон, в межах якого планувалося переспати зі 101 чоловіком за добу.

Також весь процес вона транслювала у прямому ефірі на своїй сторінці в OnlyFans.

Секс-марафон, здавалося, пройшов без проблем, оскільки орендодавець апартаментів Аirbnb, похвалив Філліпс як "чудову гостю", яка дотримувалася всіх правил оренди та підтримувала гарну комунікацію.

Утім, згодом виявилося, що ніхто його не попередив про проведення марафону.

"На жаль, ми нічого не знали про те, що вона робила в квартирі, і в квартирі не було жодних ознак, коли вона пішла. Ми дізналися лише кілька днів тому. Більше коментарів у нас немає", – розповів він.

В основних правилах платформи оренди житла Аirbnb йдеться про те, що апартаменти не повинні використовуватися для створення комерційної порнографії, фотографій або відео.

Філліпс також порушила правила щодо максимальної кількості гостей, запросивши понад 100 осіб у будинок, який вона орендувала.

Гості, які неодноразово порушують стандартні правила проживання, можуть бути заблоковані або видалені з Airbnb, якщо проблеми не зникнуть - йдеться на сайті Airbnb.

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