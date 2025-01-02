OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

ukenru
Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
15:22 • 11018 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
14:24 • 28924 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
11:52 • 74671 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
10:57 • 105917 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
09:52 • 110160 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 127362 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 160989 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 161649 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 179899 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 153968 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Массовое убийство в Черногории: погибших уже 12, среди них - двое детей

Массовое убийство в Черногории: погибших уже 12, среди них - двое детей

 • 42709 просмотра
ДТП с фурой, сорвавшейся с моста в Киеве: полиция рассказала детали

ДТП с фурой, сорвавшейся с моста в Киеве: полиция рассказала детали

 • 40181 просмотра
Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

 • 107504 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 101563 просмотра
Посольство Израиля обеспокоено в связи с инцидентами во время Хануки - посол

Посольство Израиля обеспокоено в связи с инцидентами во время Хануки - посол

10:01 • 54278 просмотра
публикации
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

15:22 • 10995 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 163898 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 260988 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 209145 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 308823 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

15:04 • 10488 просмотра
Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем

13:25 • 18934 просмотра
Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

Известный YouTube-блогер MrBeast сделал своей девушке предложение на Рождество

12:45 • 22507 просмотра
Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

Хлоя Грейс Морец подтвердила помолвку с моделью Кейт Харрисон

 • 101563 просмотра
Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж

 • 107504 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье

Киев  •  УНН

 • 9962 просмотра

Read in English

23-летняя Лили Филипс арендовала квартиру в Лондоне для съемок интимного марафона со 101 мужчиной. Из-за нарушения правил Airbnb относительно коммерческой порнографии и количества гостей модель могут заблокировать на платформе.

Онлифанс-модель Lily Phillips (Лили Филипс) провела «эксперимент», в рамках которого переспала со 101 мужчиной, и теперь не может арендовать жилье.

Об этом пишет УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

В октябре 23-летняя Лили Филлипс арендовала роскошную квартиру в модном лондонском районе Ноттинг-Хилл стоимостью почти 1,9 миллиона долларов, чтобы провести свою свой марафон, в рамках которого планировалось переспать со 101 мужчиной за сутки.

Image

Также весь процесс она транслировала в прямом эфире на своей странице в OnlyFans.

Секс-марафон, казалось, прошел без проблем, поскольку арендодатель апартаментов АігЬпЬ, похвалил Филлипс как «замечательную гостью», которая соблюдала все правила аренды и поддерживала хорошую коммуникацию. 

Впрочем, впоследствии оказалось, что никто его не предупредил о проведении марафона.

«К сожалению, мы ничего не знали о том, что она делала в квартире, и в квартире не было никаких признаков, когда она ушла. Мы узнали только несколько дней назад. Больше комментариев у нас нет», - рассказал он.

В основных правилах платформы аренды жилья АігЬпЬ говорится о том, что апартаменты не должны использоваться для создания коммерческой порнографии, фотографий или видео.

Image

Филлипс также нарушила правила относительно максимального количества гостей, пригласив более 100 человек в дом, который она арендовала.

Гости, которые неоднократно нарушают стандартные правила проживания, могут быть заблокированы или удалены с Airbnb, если проблемы не исчезнут

- говорится на сайте Airbnb. 

Напомним 

22-летняя шведская модель OnlyFans Эльза Тора публично заявила о желании родить ребенка от Илона Маска на Марсе. Она уже пыталась связаться с миллиардером через соцсеть X. 

Алина Волянская

Алина Волянская

УНН Lite
ilon-maskЭлон Маск
londonЛондон