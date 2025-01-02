OnlyFans-модель Lily Phillips из-за скандального «эксперимента» осталась без возможности арендовать жилье
Киев • УНН
23-летняя Лили Филипс арендовала квартиру в Лондоне для съемок интимного марафона со 101 мужчиной. Из-за нарушения правил Airbnb относительно коммерческой порнографии и количества гостей модель могут заблокировать на платформе.
Онлифанс-модель Lily Phillips (Лили Филипс) провела «эксперимент», в рамках которого переспала со 101 мужчиной, и теперь не может арендовать жилье.
Об этом пишет УНН со ссылкой на New York Post.
Детали
В октябре 23-летняя Лили Филлипс арендовала роскошную квартиру в модном лондонском районе Ноттинг-Хилл стоимостью почти 1,9 миллиона долларов, чтобы провести свою свой марафон, в рамках которого планировалось переспать со 101 мужчиной за сутки.
Также весь процесс она транслировала в прямом эфире на своей странице в OnlyFans.
Секс-марафон, казалось, прошел без проблем, поскольку арендодатель апартаментов АігЬпЬ, похвалил Филлипс как «замечательную гостью», которая соблюдала все правила аренды и поддерживала хорошую коммуникацию.
Впрочем, впоследствии оказалось, что никто его не предупредил о проведении марафона.
«К сожалению, мы ничего не знали о том, что она делала в квартире, и в квартире не было никаких признаков, когда она ушла. Мы узнали только несколько дней назад. Больше комментариев у нас нет», - рассказал он.
В основных правилах платформы аренды жилья АігЬпЬ говорится о том, что апартаменты не должны использоваться для создания коммерческой порнографии, фотографий или видео.
Филлипс также нарушила правила относительно максимального количества гостей, пригласив более 100 человек в дом, который она арендовала.
Гости, которые неоднократно нарушают стандартные правила проживания, могут быть заблокированы или удалены с Airbnb, если проблемы не исчезнут
Напомним
22-летняя шведская модель OnlyFans Эльза Тора публично заявила о желании родить ребенка от Илона Маска на Марсе. Она уже пыталась связаться с миллиардером через соцсеть X.