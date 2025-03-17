В Украине за работу на OnlyFans вынесено шесть приговоров за 3 года

В Украине с 2022 года по 2024 год вынесено шесть приговоров из-за создания контента на платформе OnlyFans. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Согласно собранной информации с 2022 по 2024 годы пятеро женщин и двое мужчин были признаны виновными из-за работы на OnlyFans. Женщин в основном из-за публикаций там откровенного контента, одного мужчину за размещение на OnlyFans порнороликов. В основном обвиняемым были назначены испытательные сроки.

Приговоры из-за работы на OnlyFans

В 2022 году Днепровский районный суд Киева приговорил к двум годам условно девушку, которая публиковала фото и видео порнографического характера OnlyFans.

Также суд постановил лишить ее права заниматься деятельностью по изготовлению и распространению изображений порнографического характера, а также изготовлению и хранению видеопродукции порнографического характера с целью распространения на 2 года.

В 2022 году Индустриальный районный суд Днепропетровска признал модель OnlyFans виновной и назначил ей два года условно.

Так, девушка в Краматорске создала собственный аккаунт, в котором зарегистрировалась под никнеймом lilVicki (VIP).

Следствие установило, что девушка изготовила неустановленное количество, но не менее 88 видеозаписей, которые являются видеопродукцией порнографического характера, содержащие демонстрацию ее обнаженного тела и половых органов, других действий сексуального характера. Они были опубликованы на сайте OnlyFans.

В приговоре указано, что ее лишили права занимать должности, связанные с компьютерными технологиями или заниматься деятельностью, связанной с распространением информации любого характера на веб - ресурсах сроком на два года.

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В 2023 году Автозаводский районный суд назначил паре из Кременчуга по одному году условного срока за то, что они снимали свой секс и выкладывали видео на OnlyFans.

Мужчина предложил своей гражданской жене снимать половые акты между собой и с ее участием единолично на видеокамеру и загружать указанную продукцию на веб-ресурс OnlyFans. Кроме видео были публикации фото порнографического характера девушки.

Отмечается, что за период с июня 2022 года по 14 февраля 2023 года пара заработала 1,594 долл.

Каждый из них должен компенсировать процессуальные издержки, связанные с привлечением экспертов на сумму 13459,24 грн.

В 2024 году Днепровский районный суд города Киева оштрафовал девушку родом из Одесской области на 35 700 гривен за распространение собственных фото и видео порнографического характера через платформу OnlyFans.

Кроме того, суд постановил взыскать с девушки в пользу государства процессуальные расходы на проведение экспертиз в сумме 9 844, 64 гривны.

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Шевченковский районный суд Львова в 2024 году назначил модель OnlyFans тюремный приговор с испытательным сроком на один год.

Девушка родом из Львовской области публиковала на платформе фотоизображения, которые, согласно заключению эксперта, относится к продукции порнографического характера.

Суд постановил также конфисковать ее мобильный телефон марки iPhone 14 с которого она выкладывала фото на OnlyFans в доход государства и взыскать с девушки расходы за проведение экспертиз в сумме 13 631,04 грн в доход государства.

Баглейский районный суд г. Днепродзержинска признал виновным предпринимателя из Каменского в размещении на OnlyFans порнороликов, которые были созданы его сообщницей. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытанием на испытательный срок 1 год.

Также суд постановил взыскать с предпринимателя в пользу государства стоимость проведения экспертиз в сумме 15 145 гривен 60 копеек.

Кроме того, суд постановил лишить мужчину права занимать должности, связанные с ИТ технологиями или заниматься деятельностью, связанной с распространением информации любого характера на веб-ресурсах на срок 1 год.

Так, мужчина создал аккаунт на OnlyFans, используя персональные данные сообщницы и размещал там видеозаписи порнографического характера, которые были созданы и отправлены ему девушкой-сообщницей. В общем с 17 января 2022 года по 30 августа 2023 года он разместил на OnlyFans 28 видео.

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OnlyFans и налоги

В декабре 2024 года сообщалось, что 350 моделей интернет-платформы OnlyFans, на которой делятся эротическим контентом, задекларировали 305,4 млн грн дохода. Они уплатили 59 млн грн налога на доходы и военного сбора.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал в 2024 году, что платформа со взрослым контентом OnlyFans сама платит налоги в Украине, но для "актеров-украинцев" это пока невозможно, хотя таких - более 5000 человек, которые заработали только за три года более $120 млн.

Декриминализация порно в Украине

В прошлом году парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о "декриминализации порно" 11 голосами "за". Документ должен изменить статью 301 УК о хранении и распространении контента интимного характера.

Нардеп Железняк объяснял, что речь идет именно о декриминализации порно, ведь она легализована, и Украина уже как пару лет собирает миллионы налогов с того же самого OnlyFans.

Нардеп коротко рассказал, что предполагается: "Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все".

В январе этого года глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что Нацполиция не поддерживает инициативу по декриминализации порнографии.

Выговский отмечал, что законопроект требует доработки и противоречит некоторым законам.

Он сообщал, что в 2024 году было зарегистрировано почти 2 тыс. уголовных правонарушений по ст. 301-1 УК (Детская порнография).

"Вся эта легализация приведет к тому, что все это будет доступно для совершеннолетних. Сейчас война и россияне дестабилизируют ситуацию различными кибератаками, гибридными атаками, поэтому это может стать дополнительным направлением для их спекуляции", - считает Выговский.

Также, по его мнению, это будет иметь негативное влияние на моральные ценности, в частности детей.