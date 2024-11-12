В Украине более пяти тысяч моделей OnlyFans в 2022 году заработали почти 80 млн долларов в Украине
Киев • УНН
В Украине насчитывается более 5000 моделей OnlyFans, которые за 2022 год заработали почти 80 млн долларов. Доходы украинских моделей на платформе выросли в 10 раз с 2020 года.
В Украине есть 5000 моделей OnlyFans, которые за 2022 год совокупно заработали почти 80 млн долларов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
По словам нардепа, налоговая имеет данные по OnlyFans по поступлениям украинцев за 2020-2022 годы. И в теории может спокойно начислять налоги.
«Для понимания речь о более чем 5000 человек, которые совокупно за эти годы получили: 2020 год - примерно 8 млн долларов доходов; 2021 год - уже более 35 млн долларов доходов; 2022 год - почти 80 млн долларов доходов», - добавил Железняк.
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