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Блокування сторінок українців на OnlyFans через борг: Кравченко розповів, чи були такі звернення від ДПС

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Руслан Кравченко заявив, що ДПС не зверталася до компанії, якій належить OnlyFans, щодо блокування сторінок українців з боргами.

Блокування сторінок українців на OnlyFans через борг: Кравченко розповів, чи були такі звернення від ДПС

Державна податкова служба не зверталась до компанії Fenix International Ltd, якій належить OnlyFans, з проханням заблокувати сторінки українців, у яких є податковий борг. Про це повідомив голова ДПСУ  Руслан Кравченко в інтерв’ю Економічній правді, передає УНН

На запитання, чи ДПС зверталася до компанії Fenix International Ltd, якій належить OnlyFans, з проханням заблокувати сторінки українців, у яких є податковий борг, Кравченко відповів: "Не зверталася".

Також Кравченко прокоментував, чи податкова планує звертатися.

Я впевнений, що всі суб'єкти господарювання, які отримали дохід, сплатять податок або добровільно, або після суду, або після документальних перевірок. Ми повинні виконувати стратегію реформування Державної податкової служби, яка передбачає збільшення довіри та збільшення добровільної сплати податків

- сказав Кравченко.

Зауважимо, що в Україні існує певна двозначність з OnlyFans. Адже, з одного боку, держава визнає злочином розміщення того контенту, який переважно розміщують на OnlyFans. З іншого боку, держава просить сплатити податки з доходів, отриманих від такої злочинної діяльності.

На запитання, що робити цим людям, голова Державної податкової відповів: "Я не орган досудового розслідування, я – голова ДПС. У мене є інформація, що резиденти України отримують дохід і за законом вони повинні сплачувати податок. Деякі з цих осіб зареєстрували ФОПи і сплачують добровільні податки".

Кравченко зазначив, що українці можуть працювати як ФОПи, якщо в межах лімітів і правильно оберуть КВЕД (вид економічної діяльності).

ДПС отримала дані про понад 5000 фізосіб, що мають акаунти на OnlyFans - Кравченко28.04.25, 09:27 • 656 переглядiв

На уточнююче запитання,  якщо людина подасть декларацію про доходи, отримані від розміщення порнографічного контенту, чи не підпаде вона під статтю 209 Кримінального кодексу "Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом", Кравченко відповів: "Я не можу коментувати цю інформацію, тому що я не наділений функцією органу досудового розслідування. Я не маю права зареєструвати кримінальне провадження. Я не спеціаліст з усього. Я виконую закон".

Видання зазначає, що податкова співпрацює з правоохоронними органами в цьому контексті і, наприклад, передала дані про цих українців до БЕБ. Потім представники БЕБ прийшли до моделей і почали викликати їх на допит у справі за 301 статтею Кримінального кодексу ("Виготовлення та розповсюдження порно").

На це Кравченко зауважив, що БЕБ – це окремий орган.

"Я їх діяльність не маю права коментувати", - сказав Кравченко.

Окрім того, Кравченко прокоментував інформацію, що бази даних про українців можна вільно придбати за 400 доларів.

Особи, які продають і "зливають" цю інформацію, повинні нести кримінальну відповідальність. Якщо буде інформація, що це хтось з податкової, то в мене реакція буде дуже швидка і жорстка. Я буду співпрацювати з кожним органом досудового розслідування, який буде розслідувати ці факти

- наголосив Кравченко.

В Україні понад п'ять тисяч моделей OnlyFans у 2022 році заробили майже 80 млн доларів12.11.24, 18:52 • 30081 перегляд

Доповнення

Торік парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12191 про "декриміналізацію порно" 11 голосами "за". Документ має змінити статтю 301 КК щодо зберігання та поширення контенту інтимного характеру.

Нардеп Железняк пояснював, що йдеться саме про декриміналізацію порно, адже вона легалізована, й Україна вже як пару років збирає мільйони податків з того ж самого OnlyFans.

Нардеп коротко розповів, що передбачається: "Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняття та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років. Все".

У січні цього року голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що Нацполіція не підтримує ініціативу щодо декриміналізації порнографії. Вигівський зазначав, що законопроєкт потребує доопрацювання та суперечить деяким законам.

Він повідомляв, що у 2024 році було зареєстровано майже 2 тис. кримінальних правопорушень за ст. 301-1 ККУ (Дитяча порнографія).

"Вся ця легалізація призведе до того, що все це буде доступно для повнолітніх. Зараз війна й росіяни дестабілізують ситуацію різними кібератаками, гібридними атаками, тому це може стати додатковим напрямком для їх спекуляції", - вважає Вигівський.

Також, на його думку, це матиме негативний вплив на моральні цінності, зокрема дітей.

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки17.03.25, 15:16 • 272387 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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