У США криміналізували порнографію, згенеровану штучним інтелектом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав закон, що забороняє "порнопомсту" та оголені зображення, створені штучним інтелектом.

Передає УНН із посиланням на CNN та Fох News.

Деталі

Трамп у понеділок підписав закон, що криміналізує небезпечне поширення порнографічних зображень, як реальних, так і створених штучним інтелектом (ШІ), зокрема "порнопомсти".

Це перше гучне технологічне законодавство, прийняте за нової адміністрації.

Зі зростанням популярності створення зображень за допомогою штучного інтелекту, незліченна кількість жінок зазнала переслідувань за допомогою діпфейків та інших відвертих зображень, що поширюються проти їхньої волі. - заявив Трамп під час підписання.

Він зазначив, що це жахливо і неправильно.

Ми всі чули про діпфейки. Вони у мене постійно, але ніхто нічого не робить. Я питаю Пем [Бонді]: "Ти можеш мені допомогти, Пем?" Вона каже: "Ні, я надто зайнята іншими справами. Не хвилюйся, ти виживеш". Але багато людей не виживають, це правда, і це так жахливо... Сьогодні ми робимо це повністю незаконним - зазначив Трамп.

У квітні 2025 року, після успішного проходження через Сенат, було прийнято законопроект, який криміналізує публікацію або погрози публікацією недобросовісних інтимних зображень, включаючи діпфейки та порнографію, згенеровані штучним інтелектом.

Закон вимагає від платформ соціальних мереж видаляти образливий контент протягом 48 годин і забороняти користувачам публікувати дублікати, а також дозволяє Федеральній торговій комісії подавати до суду на платформи, що не відповідають вимогам. Також закон додає захист для жертв і уточнює правила переслідування для поліції, повідомляє CNN.

Нагадаємо

Перша леді США Меланія Трамп підтримала законопроєкт Take It Down проти діпфейкової порнографії.

