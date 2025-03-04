Меланія Трамп підтримала законопроєкт про заборону діпфейк-порно у США

Перша леді США Меланія Трамп у понеділок підтримала законопроєкт, спрямований на захист американців від діпфейкової порнографії. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Sun.

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Видання зазначає, що це сталося під час першого публічного виступу дружини президента США після повернення її чоловіка у Білий дім. Виступаючи під час дискусії за круглим столом на Капітолійському пагорбі, вона прагнула привернути увагу до закону Take It Down, який криміналізує онлайн-публікацію сексуальних зображень без згоди, які часто створюються за допомогою дешевих і широко доступних інструментів штучного інтелекту.

У сучасному світі, керованому штучним інтелектом, загроза порушення конфіденційності є тривожною та високою. Це нестерпно, що підлітки, особливо дівчата, стикаються з величезними проблемами, які створює шкідливий онлайн-контент - сказала перша леді США.

Закликаючи до підтримки законопроєкту обома партіями Конгресу, вона розкритикувала демократів за те, що вони не визначили документ як пріорітетний.

"Я очікувала побачити більше лідерів демократів з нами сьогодні, щоб вирішити цю серйозну проблему. Безсумнівно, як дорослі, ми маємо віддавати перевагу американським дітям перед партійною політикою", - зазначила Меланія Трамп.

Нагадаємо

У грудні комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12191 про "декриміналізацію порно". Документ має змінити статтю 301 КК щодо зберігання та поширення контенту інтимного характеру.

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