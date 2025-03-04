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Меланія Трамп підтримала законопроєкт про заборону діпфейк-порно у США

Київ • УНН

 • 29396 перегляди

Перша леді США підтримала законопроєкт Take It Down проти діпфейкової порнографії. Меланія Трамп розкритикувала демократів за недостатню увагу до захисту підлітків від шкідливого онлайн-контенту.

Меланія Трамп підтримала законопроєкт про заборону діпфейк-порно у США

Перша леді США Меланія Трамп у понеділок підтримала законопроєкт, спрямований на захист американців від діпфейкової порнографії. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Sun.

Деталі

Видання зазначає, що це сталося під час першого публічного виступу дружини президента США після повернення її чоловіка у Білий дім. Виступаючи під час дискусії за круглим столом на Капітолійському пагорбі, вона прагнула привернути увагу до закону Take It Down, який криміналізує онлайн-публікацію сексуальних зображень без згоди, які часто створюються за допомогою дешевих і широко доступних інструментів штучного інтелекту.

У сучасному світі, керованому штучним інтелектом, загроза порушення конфіденційності є тривожною та високою. Це нестерпно, що підлітки, особливо дівчата, стикаються з величезними проблемами, які створює шкідливий онлайн-контент

- сказала перша леді США.

Закликаючи до підтримки законопроєкту обома партіями Конгресу, вона розкритикувала демократів за те, що вони не визначили документ як пріорітетний.

"Я очікувала побачити більше лідерів демократів з нами сьогодні, щоб вирішити цю серйозну проблему. Безсумнівно, як дорослі, ми маємо віддавати перевагу американським дітям перед партійною політикою", - зазначила Меланія Трамп.

Нагадаємо

У грудні комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12191 про "декриміналізацію порно". Документ має змінити статтю 301 КК щодо зберігання та поширення контенту інтимного характеру.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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