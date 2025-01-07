Розбещували, ґвалтували і знімали порно з дітьми: на Київщині подружжя засудили до 15 років тюрми

На Київщині подружжя, яке знімало порнографічний контент, розбещувало доньок та ґвалтувало одну з них, засудили до 15 років ув’язнення. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.



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Чоловіка і жінку визнано винними у виготовленні та поширенні дитячої порнографії, розбещенні неповнолітніх, зґвалтуванні та торгівлі людьми (ч. 3, 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 301-1, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 28 ч. 2, 6 ст. 152, ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України).

Їх засудили до 15 років ув’язнення і на три роки позбавили права працювати з дітьми. Також задоволено позов потерпілих щодо компенсації в 750 тис. грн.

Жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру за своєї участі та двох доньок 2011 та 2013 років народження. До зйомки окремих відеороликів вона залучала чоловіка,