Розбещували, ґвалтували і знімали порно з дітьми: на Київщині подружжя засудили до 15 років тюрми
Київ • УНН
Суд засудив чоловіка та дружину до 15 років ув'язнення за виготовлення дитячої порнографії та насильство над доньками. Подружжя також має виплатити 750 тисяч гривень компенсації потерпілим.
На Київщині подружжя, яке знімало порнографічний контент, розбещувало доньок та ґвалтувало одну з них, засудили до 15 років ув’язнення. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.
Деталі
Чоловіка і жінку визнано винними у виготовленні та поширенні дитячої порнографії, розбещенні неповнолітніх, зґвалтуванні та торгівлі людьми (ч. 3, 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 301-1, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 28 ч. 2, 6 ст. 152, ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України).
Їх засудили до 15 років ув’язнення і на три роки позбавили права працювати з дітьми. Також задоволено позов потерпілих щодо компенсації в 750 тис. грн.
Жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру за своєї участі та двох доньок 2011 та 2013 років народження. До зйомки окремих відеороликів вона залучала чоловіка,
Жінка тричі передавала чоловіку старшу доньку з метою сексуальної експлуатації. Він ґвалтував падчерку в присутності та разом із дружиною.
Надалі порнографічний контент розповсюджувався через Інтернет.
Подружжя зараз у в'язниці.
Довідково
Ще у лютому 2024 року правоохоронці Київщини передали до суду справу подружжя, які виготовляли і поширювали дитячу порнографію.
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