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Развращали, насиловали и снимали порно с детьми: на Киевщине супругов приговорили к 15 годам тюрьмы

Развращали, насиловали и снимали порно с детьми: на Киевщине супругов приговорили к 15 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 9374 просмотра

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Суд приговорил мужчину и жену к 15 годам заключения за изготовление детской порнографии и насилие над дочерьми. Супруги также должны выплатить 750 тысяч гривен компенсации потерпевшим.

На Киевщине супругов, которые снимали порнографический контент, развращали дочерей и насиловали одну из них, приговорили к 15 годам заключения. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Мужчина и женщина признаны виновными в изготовлении и распространении детской порнографии, развращении несовершеннолетних, изнасиловании и торговле людьми (ч. 3, 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 301-1, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 28 ч. 2, 6 ст. 152, ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Их приговорили к 15 годам заключения и на три года лишили права работать с детьми. Также удовлетворен иск потерпевших о компенсации в 750 тыс. грн.

Женщина изготавливала видеофайлы порнографического характера при своем участии и двух дочерей 2011 и 2013 годов рождения. К съемке отдельных видеороликов она привлекала мужа,

- говорится в сообщении.

Женщина трижды передавала мужчине старшую дочь с целью сексуальной эксплуатации. Он насиловал падчерицу в присутствии и вместе с женой.

В дальнейшем порнографический контент распространялся через Интернет.

Супруги сейчас в тюрьме.

Справочно

Еще в феврале 2024 года правоохранители Киевской области передали в суд дело супругов, которые изготавливали и распространяли детскую порнографию.

Комитет Рады поддержал законопроект о декриминализации порно: что изменится23 дек. 2024, 10:39 • 14930 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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