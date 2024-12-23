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Комитет Рады поддержал законопроект о декриминализации порно: что изменится

Комитет Рады поддержал законопроект о декриминализации порно: что изменится

Киев  •  УНН

 • 6070 просмотра

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Правоохранительный комитет ВР поддержал законопроект №12191 о декриминализации порнографии 11 голосами «за». Документ должен изменить статью 301 УК относительно хранения и распространения контента интимного характера.

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12191 о «декриминализации порно» 11 голосами «за». Документ должен изменить статью 301 УК относительно хранения и распространения контента интимного характера, сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Хорошая новость - только что правоохранительный комитет поддержал наш законопроект №12191 о декриминализации порно за основу. «За» - 11. Воздержались - 2», - написал Железняк.

Он отметил, что эта версия «более консервативная и готовилась больше года в дискуссии с комитетом и рабочей группой». «Надеюсь, в начале следующего года сможем вынести в зал», - отметил нардеп.

«Это именно декриминализация порно. Это не «легализация порно» - оно легализовано, и мы уже как пару лет как миллионы налогов с того же самого OnlyFans собираем», - подчеркнул Железняк.

Нардеп коротко рассказал, что предполагается: «Мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все».

«Это - «декриминализация порно». Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые «тайные закупки» в веб-камерах) И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото», - указал он.

Нардеп убежден, что «ко второму чтению еще будет много доработок». «Закон еще будет дорабатываться. Но сейчас надо двигаться с законом. Особенно это стало актуальным из-за ситуации с налогообложением моделей OnlyFans и письмами-счастья от БЭБ, о которой вы слышали на прошлой неделе от СМИ».

«Я очень прошу своих коллег политиков, перед тем как шутить на эту тему или популистски писать «вот чем занимаются во время войны» - просто поинтересоваться сколько сейчас наших граждан осуждены за это. И сколько должны были выехать за границу. Тема веселая, но только до этого момента. Как начинаешь понимать, что это о живых людях - то она резко становится грустной», - указал Железняк.

В Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порно: что он предусматривает11 нояб. 2024, 13:42 • 17003 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаКриминал и ЧП